Минвостокразвития заключило соглашения о реализации в ДФО проектов на 19 млрд руб.

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Минвостокразвития подписало соглашения с инвесторами о реализации на Дальнем Востоке шести инвестиционных проектов на общую сумму более 19 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Шесть инвестиционных проектов на сумму более 19 млрд рублей будут реализованы на Дальнем Востоке, что позволит создать почти 1200 новых рабочих мест. Соответствующие соглашения подписало с инвесторами Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока", - говорится в сообщении.

В Сахалинской области будут созданы два животноводческих комплекса с общим поголовьем 3800 голов дойного стада и возможностью перерабатывать до 33 тыс. тонн молока в год. Помимо этого, будет построена вторая очередь свиноводческого комплекса АО "Мерси Агро Сахалин" по производству 62 тыс. голов.

Сельскохозяйственные проекты также будут реализованы в Якутии и Хабаровском крае. Планируется строительство круглогодичного тепличного комплекса в селе Сырдах Республики Саха (Якутия). В Хабаровском крае собираются создать оптово-распределительный агропромышленный парк, который обеспечит появление 500 новых рабочих мест.

Кроме того, планируется построить мини-завод по производству сжиженного природного газа в Южно-Сахалинске и многофункциональный выставочный комплекс в аэропорту Хабаровска.

Точные сроки реализации проектов не оговариваются, однако все эти проекты будут включены в государственную программу "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона", которая реализуется до 2025 года. Отмечается, что впервые в программу войдут частные инвестиционные проекты. Всего в госпрограмму будет включен 21 инвестиционный проект с общим объемом планируемых инвестиций 545 миллиардов рублей.