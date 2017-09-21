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Источник: группа "Черкизово" планирует урегулировать вопрос с налоговыми органами

Экономика и бизнес
21 сентября, 18:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Ранее сообщалось, что руководство холдинга заподозрили в занижении налоговой ставки и выводе в офшорную зону примерно 300 млн рублей

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российский агрохолдинг "Черкизово" рассчитывает урегулировать вопрос с налоговыми органами, сообщил ТАСС источник, близкий к владельцам компании.

"Да", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее появилась информация, что руководство "Черкизово" заподозрили в занижении налоговой ставки и выводе в офшорную зону примерно 300 млн рублей.

Группа "Черкизово" в свою очередь сообщила, что в настоящий момент между фискальными органами и руководством компании возникли технические разногласия из-за изменившейся практики в применении налоговых ставок при выплате дивидендов. Согласно заявлению группы, "Черкизово" незамедлительно оплатила начисленные налоги и пени на выплаченные дивиденды за все периоды.

Компания также отмечала, что в данный момент ее руководство взаимодействует с фискальными и проверяющими органами, предоставляя им необходимые документы и всю информацию.

Группа "Черкизово" - крупнейший в России производитель мясной продукции и комбикормов ,входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины и продуктов мясопереработки.

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