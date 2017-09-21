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Первое в России производство пластин для теплообменников запустили в Нижегородской области

Экономика и бизнес
21 сентября, 18:31 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 21, сентября. /ТАСС

Производительность новой линии составит порядка 600-700 тыс.

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Автоматическую линию по выпуску пластин для теплообменников запустила компания АО "Ридан" (группа компаний Danfoss - международный концерн по производству тепловой автоматики, холодильной техники, приводной техники и промышленной автоматики - прим. ТАСС) в городе Дзержинск Нижегородской области.

Площадка в Дзержинске станет первым российским производством теплообменников полного цикла, об этом в четверг сообщил журналистам генеральный директор ООО "Данфосс" (Danfoss) в России Михаил Шапиро в ходе церемонии открытия.

"Все теплообменники реально, которые продаются на российском рынке, многие из них собираются в России, но пластины покупаются в Европе, в Китае в некоторых случаях, или в Турции. Это первое место [в России], где мы делаем эти пластины самостоятельно. <…> Таким образом, мы теперь можем создавать спрос на высокотехнологичную сталь, теперь мы будем искать на российском рынке эти рулоны тонкой стали 0,4-0,5 миллиметров, которые определенного состава, которые мы дальше будем использовать для производства пластин. <…> Теперь теплообменник полностью российский и это очень важно", - сказал Шапиро.

По данным регионального Министерства промышленности, торговли и предпринимательства, иностранные инвестиции в проект составили около 170 млн рублей. Открытие нового производства позволит создать до 10 новых рабочих мест. Производительность новой линии составит порядка 600-700 тыс. пластин.

По словам Шапиро, в год производство выпускает около 20 тыс. теплообменников, которые поставляются в Казахстан и Беларусь, планируются поставки и в те страны Европы, где требуются именно пластинчатые теплообменники, которые позволяют экономить энергоресурсы.

"Пластинчатые теплообменные аппараты очень высокоэффективны, они компактны, они позволяют автоматику и тепловой пункт сделать очень компактными. То есть я могу в любом здании сделать индивидуальный тепловой пункт, и держать температуру в этом здании в зависимости от температуры наружного воздуха, независимо от того, какая температура держится в соседнем здании. То есть я могу под каждое здание подстроиться - держать ровно столько, сколько нужно, не выбрасывать через открытые форточки избыток, теплообменник позволяет в здании сделать комфортную температуру и не терять тепловую энергию", - отметил Шапиро.

Пластинчатый теплообменник - это аппарат, в котором передача тепла осуществляется от горячего теплоносителя к холодной (нагреваемой) среде через стальные пластины. Производственный комплекс "Ридан" производит пластинчатые теплообменники разных типов в Дзержинске с конца 2004 года.

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