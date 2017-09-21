Эмин Агаларов и Григорий Лепс 10 октября откроют в Москве ресторан "Рюмка водки"

МОСКВА, 21 сентября./ТАСС/. Вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов совместно с певцом Григорием Лепсом 10 октября откроют ресторан "Рюмки водки" на Петровке в Москве. Об этом сообщил Агаларов на официальном открытии Vegas Кунцево.

"Мы планируем открыть наш ресторан с Григорием Лепсом "Рюмка водки" 10 октября на Петровке. В этом проекте у нас одинаковые вложения - пополам",- заявил Агаларов-младший.

Ранее продюсерский центр Лепса и команда Агаларова заявили о совместной работе над концертами и проведением различных мероприятий.

Под управлением Эмина Агаларова находятся "Крокус Сити Холл", "Вегас Сити Холл", торговый комплекс "Крокус Сити Молл", ресторанное направление Restaurants by Crocus Group, сеть торгово-развлекательных комплексов VEGAS, CrocusFashion Retail и другие направления. "Крокус Сити Холл" занимается организацией концертов российских и зарубежных исполнителей на территории собственных площадок и в регионах страны.