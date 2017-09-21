Всемирный банк положительно оценил внедрение механизмов инициативного бюджетирования в РФ

УФА, 21 сентября. /ТАСС/. Всемирный банк положительно оценивает внедрение механизмов инициативного бюджетирования в России. Об этом сообщил в четверг журналистам директор и постоянный представитель Всемирного банка в РФ Андраш Хорваи в кулуарах международного форума стран БРИКС по развитию инфраструктуры в Уфе.

"Безусловно, Башкирия среди лидеров в части внедрения практики механизмов инициативного бюджетирования. <…> Это говорит о росте масштаба этой работы, а также о том, что люди действительно понимают, что механизмы способны дать необходимый эффект. Данные показатели положительны для России в целом", - сказал он, отметив, что об этом свидетельствуют данные международных экспертов.

Всемирный банк совместно с Минфином РФ, по словам Хорваи, реализует обучающие программы знакомства людей с практиками инициативного бюджетирования. "Ежегодно в рамках такой работы в собраниях принимает участие до 150 тыс. человек, и в совокупности число выгодополучателей в рамках проекта достигает почти 1,5 млн человек", - сказал он. Представитель банка добавил, что прогресс "весьма значительный", растет число граждан, вовлеченных в процессы инициативного бюджетирования.

Инициативное бюджетирование предполагает участие граждан в приятии решений о распределении расходов местного бюджета. Помимо этого, жители по собственной инициативе могут также контролировать расходование бюджетных средств. Как следует из материалов форума, общая стоимость проектов, предусматривающих участие граждан, выросла с 2,4 миллиарда рублей в 2015 году до 7 миллиардов рублей в 2016 году. Количество реализованных проектов увеличилось в 3,3 раза - до 8,7 тысячи.

Международный форум стран БРИКС "Вовлечение граждан в развитие общественной инфраструктуры" проходит в Уфе 21-22 сентября. Участники - эксперты из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, а также Аргентины, Португалии, Испании - рассматривают лучшие российские и зарубежные примеры участия жителей в содержании и развитии объектов образования, культуры и досуга.