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Дворкович призвал вытеснять недобросовестных производителей икры с рынка методами контроля

Экономика и бизнес
21 сентября, 19:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

По словам вице-премьера, также нужно вести контроль с помощью действий антимонопольной службы в отношении демпинга

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство считает необходимым вытеснять с российского рынка недобросовестных производителей икры посредством контроля за небезопасной, некачественной продукцией, сказал вице-премьер Аркадий Дворкович, слова которого приводит ТАСС пресс-секретарь вице-премьера Алия Самигуллина.

По словам вице-премьера, также нужно вести контроль с помощью действий антимонопольной службы в отношении демпинга.

Дворкович считает, что необходимо сделать так, чтобы шаг за шагом, вместе с правительством, российские сети адекватно относились к отечественной качественной продукции.

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