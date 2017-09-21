Дворкович призвал вытеснять недобросовестных производителей икры с рынка методами контроля

Бинбанк стал вторым добровольцем на санацию через Фонд консолидацииЭкономика и бизнес 21 сентября, 20:17
Валерий Хачатурян из ЦЭНКИ назначен директором филиала Роскосмоса на БайконуреКосмос 21 сентября, 20:11
Россия распространила в СБ ООН проект резолюции по зонам деэскалации в СирииПолитика 21 сентября, 19:53
Боксер Пакьяо может провести бой с КроуфордомСпорт 21 сентября, 19:51
Учитель: Российский оскаровский комитет справедливо выбрал "Нелюбовь"Культура 21 сентября, 19:46
Ровно через месяц: крупный пожар в Ростове унес жизни двух человекПроисшествия 21 сентября, 19:38
"Лаборатория Касперского": вирус для Android крадет данные карт с помощью спецфункцийЭкономика и бизнес 21 сентября, 19:31
Трамп объявил о расширении полномочий властей США по введению санкций против КНДРМеждународная панорама 21 сентября, 19:30
МИД РФ просчитывает действия на случай поставок США на Украину летального оружияПолитика 21 сентября, 19:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство считает необходимым вытеснять с российского рынка недобросовестных производителей икры посредством контроля за небезопасной, некачественной продукцией, сказал вице-премьер Аркадий Дворкович, слова которого приводит ТАСС пресс-секретарь вице-премьера Алия Самигуллина.
По словам вице-премьера, также нужно вести контроль с помощью действий антимонопольной службы в отношении демпинга.
Дворкович считает, что необходимо сделать так, чтобы шаг за шагом, вместе с правительством, российские сети адекватно относились к отечественной качественной продукции.