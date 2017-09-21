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Суперинтенсивные сады на 50% увеличат урожай фруктов на Ставрополье в ближайшие два года

Экономика и бизнес
21 сентября, 20:26 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 21, сентября. /ТАСС

Площадь садов интенсивного типа в крае составляет 3 тыс. га

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СТАВРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Заложенные в Ставропольском крае сады суперинтенсивного типа позволят на 50% увеличить урожай плодов и фруктов в регионе в ближайшие 1,5-2 года. Урожайность садов такого типа выше обычных насаждений в два раза, сообщил в четверг на Международном инвестиционном форуме "АгроЮг-2017" министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников.

"12 тыс. га площадь садов в крае, из них суперинтенсивного типа - 3 тыс. га, или 25%. А вот в объемах производства эти площади нам дадут более 50% объемов производства буквально в ближайшие 1,5-2 года, когда суперинтенсивные сады начнут приносить плоды", - сказал он.

Сады интенсивного типа отличаются от обычных насаждений более высокой плотностью посадки деревьев, современными системами орошения и внесения удобрений.

"Суперинтенсивный сад дает урожай 400-450 центнеров с га, тогда как средняя урожайность варьируется от 150 до 200 центнеров с га", - пояснил Ситников.

По данным министерства сельского хозяйства края, за три последних года на Ставрополье заложили 1,5 тыс. га садов и 1 тыс. га виноградников. В 2018 году в регионе начнут предоставлять гранты на внедрение садов суперинтенсивного типа в личных подсобных хозяйствах.

Третий Международный инвестиционный форум "АгроЮг-2017" проходит в Ставрополе с 21 по 23 сентября.

Он собрал представителей более 450 компаний, участники обсуждают тенденции развития сельского хозяйства в регионах Юга России и Северного Кавказа на круглых столах и семинарах.

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