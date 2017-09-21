Участники бизнес-форума в Казани обсудили вопросы экспорта и кадров

КАЗАНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Участники ежегодного бизнес-форума малого и среднего предпринимательства (МСП) "Взгляд в будущее" обсудили в Казани в первый день работы вопросы экспорта, кадров, образования, "интернет вещей" и блокчейн. Как считают эксперты, для развития МСП необходима господдержка и переход на цифровизацию процессов производства.

Господдержка МСП

Для развития малого и среднего предпринимательства в России, и в частности, в Татарстане открываются индустриальные парки, создаются особые экономические зоны и территории опережающего развития. Однако, налоговых преференций и льготной аренды для конкурентного развития бизнеса на данных территориях - недостаточно, пришли к выводу участники секции "Механизмы поддержки управляющих компаний и резидентов промышленных парков. Требования, стандарты, сертификация".

"Какие бы льготы не предоставлялись для индустриальных зон, без каких-либо налогов, никогда не смогут быть конкурентоспособными, если не будет принят закон, который сможет защищать самого производителя. Такие законы - гарант того, что люди будут чувствовать себя защищенно", - сказал председатель правления промышленной зоны "Гебзе" (Турция) Вахит Йылдырым.

По его словам, к примеру, даже для того, чтобы индустриальный парк, который создается в Татарстане с участием турецкой стороны, заработал в полном объеме, необходимо принять закон, который сможет защитить производителя. Сейчас данный вопрос обсуждается с властями республики, добавил он.

Йылдырым рассчитывает, что у "Гебзе" получится привлечь в Татарстан крупных инвесторов из Турции и других стран.

Кроме создания ОЭК и ТОСЭР, для развития МСП разрабатываются специальные условия кредитования по выгодным ставкам.

Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства совместно с Банком России планирует до 1 января 2019 года свернуть программу льготного кредитования субъектов МСП "Шесть с половиной", сообщил ТАСС заместитель генерального директора корпорации Максим Любомудров. Он заверил, что вместо программы "6,5%" появятся более дешевые аналоги, где конечная ставка для предпринимателей должна будет составить действительно 6,5%.

"Фактически мы говорим о продолжение принципов программы "6,5%", но уже в более дешевом варианте, где итоговая ставка для заемщиков будет составлять как раз эти самые 6,5%. Сейчас этот вопрос обсуждается. Кроме того, может быть расширен список приоритетных сфер для льготного кредитования. Речь идет о начале 2018 года", - отметил он.

Ранее первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов говорил, что программа льготных кредитов для МСП "6,5%" "будет не нарисованной, а реальной ставкой для заемщиков". По его словам, сейчас это решение прорабатывается между Министерством экономического развития РФ и корпорацией МСП.

Цифровизация процессов

Спикеры и участники нескольких секций, касающихся цифровизации отраслей МСП, обсудили перспективы развития "интернета вещей" и блокчейна в перевозках и промышленности. Эксперты считают, что переход на "умные технологии" позволит оптимизировать работу.

"Взять даже тот фактор, что внедрение облачных сервисов для автоматизации процессов транспортной логистики позволят абстрагироваться от человеческого фактора. То есть один сотрудник уволился и второй садится на его место - обучение минимальное", - пояснил коммерческий директор ООО "Атракс" Дмитрий Мадлей.

Также во время одной из секций было подписано соглашение о том, что "Ростелеком" намерен внедрять технологии индустриального интернета ("интернет вещей" в производстве) на предприятиях Камского инновационного территориально-производственного кластера "Иннокам" (Татарстан).

"Интернет вещей" - концепция соединения физических объектов компьютерной сетью. Ее ключевая особенность заключается в автономности устройств и их способности передавать данные без участия человека. Как уточнили в пресс-службе, индустриальный интернет - тот же самый "интернет вещей", только по применению в промышленности.

Вопрос кадров

Кроме того, делегаты форума обсудили перспективы развития компетенции "Предпринимательство" и решили, что это сертификация по стандартам WorldSkills позволяет решать проблемы нехватки квалифицированных кадров. Также эксперты считают, что Татарстан готов делиться опытом с другими регионами в данном направлении.

"Сертифицированный эксперт проводил нетворкинг о том, как реализовывается компетенция в республике, что нужно развивать. Потом выступил менеджер компетенций, который рассказал о будущем развития данного направления. В конце пришли к выводу, что опыт Татарстана крайне положителен, так как мы фактически золотую медаль получили в России по данной компетенции и теперь готовы делиться опытом и подтянуть остальные регионы", - пояснил ТАСС после секции руководитель Государственного казенного учреждения "Центр реализации программ поддержки предпринимательства Республики Татарстан" Равиль Сиразеев.

О бизнес-форуме в Казани

Бизнес-форум "Взгляд в будущее" проходит в Казани 21-22 сентября, в течение двух дней в нем должны принять участие около 4,4 тыс. человек. Предприниматели со всей России обсудят вопросы развития бизнеса в условиях новой экономики, а также вызовы, которые бросают нынешним моделям современные технологии. Организатором форума выступает Министерство экономики Татарстана.

22 сентября состоится пленарная сессия по вопросам развития предпринимательства в регионе с участием статс- секретаря, заместителя Министра экономического развития РФ Олега Фомичева, гендиректора Федеральной корпорации по развитию МСП Александра Бравермана, президента Общероссийской общественной организации МСП "Опора России" Александра Калинина, президента Татарстана Рустама Минниханова.