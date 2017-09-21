Суд Украины оштрафовал российскую авиакомпанию Nordwind на $380 тыс. за полеты в Крым

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КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Хозяйственный суд Киевской области оштрафовал российскую авиакомпанию Nordwind более чем на $380 тыс. за полеты в Крым без разрешения украинских властей. Об этом в четверг сообщила пресс-секретарь генерального прокурора страны Лариса Сарган.
"Решением хозяйственного суда Киевской области от 20 сентября 2017 года удовлетворен иск прокуратуры Автономной республики Крым о взыскании с российской авиакомпании, которая осуществляет ежедневные полеты на временно оккупированную территорию Крыма, более 10 млн гривен", - сообщила она в Facebook. Согласно информации, размещенной в Едином государственном реестре судебных решений, истцом выступил первый заместитель так называемой прокуратуры Крыма, действующей в составе Генпрокуратуры Украины, в интересах Министерства инфраструктуры страны и киевского аэропорта "Борисполь".
Сарган сообщила, что в порядке взаимной международно-правовой помощи к рассмотрению дела привлекались судебные органы Российской Федерации. "Так, Арбитражным судом города Москвы выполнено поручение украинского суда и вручена ответчику копия определения о начале судебного процесса и исковое заявление прокурора", - сообщила пресс-секретарь.
Таким образом, подытоживает она, надлежащее уведомление авиакомпании о требованиях прокуратуры "предоставляет украинской стороне возможность запуска механизма взыскания указанных средств с должника на территории Российской Федерации".
Nordwind Airlines входит в десятку ведущих авиакомпаний на российском авиационном рынке. Осуществляет полеты в 59 городов 12 стран мира. Базируется в московском аэропорту Шереметьево.