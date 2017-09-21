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В моногородах Башкирии создадут 9 тыс. рабочих мест к 2025 году

Экономика и бизнес
21 сентября, 20:23 UTC+3 УФА УФА 21, сентября. /ТАСС

В список моногородов республики входят Кумертау, Белебей, Белорецк, Нефтекамск, Благовещенск и Учалы

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УФА, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство Башкирии утвердило программу развития моногородов, которая предполагает создание 9 тыс. новых рабочих мест на этих территориях до 2025 года. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе правительства республики.

"Основными целями программы является создание к концу 2018 года более 9 тыс. рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, привлечение инвестиций в основной капитал в объеме порядка 30 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Общий объем финансирования программы составляет свыше 8,5 млрд рублей, в том числе федеральные средства - порядка 800 млн рублей, региональные - 1,8 млрд рублей, местный бюджет - более 120 млн рублей. Также предусматриваются внебюджетные источники - 5,8 млрд рублей, добавили в пресс- службе.

В список моногородов Башкирии входят Кумертау, Белебей, которым присвоен статус ТОР, а также Белорецк, Нефтекамск, Благовещенск и Учалы. Численность населения этих моногородов - 650 тыс. человек, что составляет около 16% всего населения Башкирии. На этих территориях производится около четверти валового регионального продукта.

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