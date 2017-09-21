Минсельхоз с 1 октября запрещает промышленный и любительский вылов омуля на Байкале

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Минсельхоз с 1 октября вводит запрет на промышленную добычу и любительский вылов омуля на Байкале, сообщило Росрыболовство.

"Так, запрет на промышленный вылов омуля байкальского вводится в Чивыркуйском заливе озера Байкал и реках, впадающих в него, бассейне реки Баргузин, в заливах Сор (Посольский сор) и Сор-Черкалово (Истокский сор) озера Байкал, в реке Селенга. Рыбу нельзя будет добывать даже в виде прилова", - поясняет служба.

Запрещается и любительский лов омуля, исключение сделали для рыбалки со льда Байкала бормашовой удочкой.

Байкальский рыбохозяйственный бассейн включает в себя озеро Байкал с бассейнами впадающих в него рек, реку Ангара с расположенными на ней водохранилищами и другие водные объекты рыбохозяйственного значения, расположенные на сухопутной территории России в границах Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области, за исключением прудов, обводненных карьеров, находящихся в собственности субъектов РФ, муниципальной и частной собственности.