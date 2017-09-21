Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шишханов заявил о готовности продать свою долю в Бинбанке за рубль

Экономика и бизнес
21 сентября, 20:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

В капитале кредитной организации нет "дыр", отметил основной владелец банка

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Основной владелец Бинбанка Микаил Шишханов заявил, что готов продать свою долю в банке "за рубль".

"Я сейчас готов за рубль передать свою долю. Мы сейчас как раз разговариваем с надзором и с Центральным банком, что 75% [акций Бинбанка] уйдет государству в лице Центрального банка и в лучшем случае 25% останется у меня и у миноритарных партнеров. Причем это прописано в законе - Центральный банк может иметь не менее 75%, - рассказал Шишханов в интервью радиостанции "Коммерсант FM". - Я готов сделать все, что необходимо, как потребует Центральный банк, для того, чтобы организация дальше жила и развивалась".

Смотрите также

Что нужно знать о проблемах Бинбанка

По его словам, последние полтора года он продавал свои активы для поддержки капитала банка, однако в декабре прошлого года "исчерпал собственные ресурсы" и в начале 2017 года обратился к своему партнеру (Михаилу Гуцериеву, совместно владеют более 96% акций Бинбанка - прим. ТАСС), чтобы тот "нашел какой-то выход, чтобы экономика банка выправлялась".

"Экономика банка очень сильно просела из-за того, что те санации, которые происходили, и тот механизм санации, который был, прежде всего, он был рассчитан на растущий рынок или на стабильный рынок. Он никак не был рассчитан на падающий рынок", - пояснил Шишханов.

Он заявил, что в капитале Бинбанка нет "дыр". "Дыр" в капитале у нас нет, есть ощущение недорезервированных кредитов в связи с ситуацией на рынке - очень многие заемщики в тяжелом состоянии, по нашим оценкам, это от 100 до 150 млрд рублей. Но ЦБ, скорее всего, будет более консервативен в оценках", - сказал Шишханов.

Смотрите также

Бинбанк стал вторым добровольцем на санацию через Фонд консолидации

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг Бинбанка
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США полностью поддержали идею Киева о вводе миссии ООН в Донбасс
2
Турецкое информагентство рассказало о возможностях системы С-400 на примере самолетов США
3
Более 3 тыс. человек эвакуировали из офиса "Яндекса" из-за угрозы взрыва
4
США определились со стратегией развития отношений с Россией
5
"Лаборатория Касперского": вирус для Android крадет данные карт с помощью спецфункций
6
Трамп на встрече с Порошенко заявил, что видит прогресс на Украине
7
Пентагон: РФ и коалиция во главе с США имеют три телефонные линии по Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама