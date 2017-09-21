Шишханов заявил о готовности продать свою долю в Бинбанке за рубль

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Основной владелец Бинбанка Микаил Шишханов заявил, что готов продать свою долю в банке "за рубль".

"Я сейчас готов за рубль передать свою долю. Мы сейчас как раз разговариваем с надзором и с Центральным банком, что 75% [акций Бинбанка] уйдет государству в лице Центрального банка и в лучшем случае 25% останется у меня и у миноритарных партнеров. Причем это прописано в законе - Центральный банк может иметь не менее 75%, - рассказал Шишханов в интервью радиостанции "Коммерсант FM". - Я готов сделать все, что необходимо, как потребует Центральный банк, для того, чтобы организация дальше жила и развивалась".

По его словам, последние полтора года он продавал свои активы для поддержки капитала банка, однако в декабре прошлого года "исчерпал собственные ресурсы" и в начале 2017 года обратился к своему партнеру (Михаилу Гуцериеву, совместно владеют более 96% акций Бинбанка - прим. ТАСС), чтобы тот "нашел какой-то выход, чтобы экономика банка выправлялась".

"Экономика банка очень сильно просела из-за того, что те санации, которые происходили, и тот механизм санации, который был, прежде всего, он был рассчитан на растущий рынок или на стабильный рынок. Он никак не был рассчитан на падающий рынок", - пояснил Шишханов.

Он заявил, что в капитале Бинбанка нет "дыр". "Дыр" в капитале у нас нет, есть ощущение недорезервированных кредитов в связи с ситуацией на рынке - очень многие заемщики в тяжелом состоянии, по нашим оценкам, это от 100 до 150 млрд рублей. Но ЦБ, скорее всего, будет более консервативен в оценках", - сказал Шишханов.