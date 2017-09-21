Роскачество: качество более 15% российской икры превышает показатели ГОСТа

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Показатели качества более 15% икры, произведенной в России, превышают ГОСТ, сообщил ТАСС представитель Роскачества.

"Сегодня мы отмечаем, что более 15% российской икры превышают показатели ГОСТа, это не просто качественный, а высококачественный товар", - отметили в пресс-службе.

Одной из главных проблем, выявленных Роскачеством в ходе исследований красной икры, оказался рост бактерий в продукте из-за нарушений температурного режима на разных этапах движения товара - в распределительных центрах, при транспортировке, в магазине.

"Сейчас мы получаем сигналы от производителей товаров с нарушениями о том, что ими была проведена работа с партнерами, выстраивается система мониторинга. Исходя из этих сообщений, можно предположить, что ситуация улучшилась более чем на 30%", - отметили в Роскачестве.

По данным пресс-службы, все производители со "Знаком качества" подтвердили соответствие высоким стандартам, за 1,5 года ни один производитель, получивший "Знак качества", не снизил планку.

"Сейчас обсуждается вопрос проведения повторного исследования всей категории, утверждается программа испытаний", - подытожили в Роскачестве.