Льготы по налогу на прибыль в Ненецком АО продлены до 2022 года

АРХАНГЕЛЬСК, 21 сентября. /ТАСС/. Льготы по налогу на прибыль в Ненецком автономном округе (НАО) продлены до 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

"Депутаты окружного Собрания поддержали поправки в закон "Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков". Согласно документу, льготы по налогу на прибыль в НАО продлены до 1 января 2022 года, также расширен перечень видов "льготной" деятельности. Эти меры нацелены на обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории Ненецкого округа, что в свою очередь будет способствовать привлечению новых инвестиций в регион и развитию инфраструктуры НАО", - говорится в сообщении.

До 1 января 2022 года продлен срок действия пониженной региональной ставки налога на прибыль для организаций, являющихся участниками консолидированных групп налогоплательщиков. В предыдущей редакции закона льгота распространялась на период до конца 2017 года.

Кроме того, на 2018-2020 годы снижается налоговая ставка на прибыль с 13,5% до 12,5% для организаций, работающих в 14 отраслях, включая добычу нефти, газа и других полезных ископаемых, производство электроэнергии, сбор и утилизацию отходов и другие. Право на применение такой пониженной ставки распространяется до 31 декабря 2021 года.

Еще одно изменение - введение на ближайшие три года льготы (ставка налога также составит 12,5%) на прибыль инвесторам, реализующим проекты, которые получили статус приоритетных для региона.

Для получения налоговых послаблений компания должна быть зарегистрирована в НАО и не иметь просроченной задолженности по налогам и сборам. Кроме того, основанием для пониженной ставки будет являться инвестиционный договор, заключенный между организацией и властями Ненецкого автономного округа.