Льготы по налогу на прибыль в Ненецком АО продлены до 2022 года

Сделать миропорядок справедливым и демократическим: выступление Лаврова на ГА ООНПолитика 21 сентября, 23:31
UCI не будет проводить командные гонки на чемпионатах мира с 2020 годаСпорт 21 сентября, 23:24
Тренер: игроки "Адмирала" рано поверили в победу над "Спартаком" в матче КХЛСпорт 21 сентября, 22:49
Тренер "Арарата" Григорян назвал безумными болельщиков ФК "СКА-Хабаровск"Спорт 21 сентября, 22:44
Футболист ПСЖ Неймар извинился перед одноклубниками за инцидент с КаваниСпорт 21 сентября, 22:41
Определились все участники 1/8 финала Кубка России по футболуСпорт 21 сентября, 22:38
Санкт-петербургское "Динамо" обыграло "Зенит" и вышло в 1/8 финала Кубка России по футболуСпорт 21 сентября, 22:34
Титул IBF Уорда будет стоять на кону боя между россиянином Бетербиевым и немцем КёллингомСпорт 21 сентября, 22:28
США вводят 180-дневный запрет на посещение страны самолетами и судами, побывавшими в КНДРМеждународная панорама 21 сентября, 22:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АРХАНГЕЛЬСК, 21 сентября. /ТАСС/. Льготы по налогу на прибыль в Ненецком автономном округе (НАО) продлены до 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
"Депутаты окружного Собрания поддержали поправки в закон "Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков". Согласно документу, льготы по налогу на прибыль в НАО продлены до 1 января 2022 года, также расширен перечень видов "льготной" деятельности. Эти меры нацелены на обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории Ненецкого округа, что в свою очередь будет способствовать привлечению новых инвестиций в регион и развитию инфраструктуры НАО", - говорится в сообщении.
До 1 января 2022 года продлен срок действия пониженной региональной ставки налога на прибыль для организаций, являющихся участниками консолидированных групп налогоплательщиков. В предыдущей редакции закона льгота распространялась на период до конца 2017 года.
Кроме того, на 2018-2020 годы снижается налоговая ставка на прибыль с 13,5% до 12,5% для организаций, работающих в 14 отраслях, включая добычу нефти, газа и других полезных ископаемых, производство электроэнергии, сбор и утилизацию отходов и другие. Право на применение такой пониженной ставки распространяется до 31 декабря 2021 года.
Еще одно изменение - введение на ближайшие три года льготы (ставка налога также составит 12,5%) на прибыль инвесторам, реализующим проекты, которые получили статус приоритетных для региона.
Для получения налоговых послаблений компания должна быть зарегистрирована в НАО и не иметь просроченной задолженности по налогам и сборам. Кроме того, основанием для пониженной ставки будет являться инвестиционный договор, заключенный между организацией и властями Ненецкого автономного округа.