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Глава ОСК ожидает, что выручка корпорации по итогам 2017 года превысит 300 млрд рублей

Экономика и бизнес
22 сентября, 5:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

При этом Алексей Рахманов отметил, что чистая прибыль, скорее всего, сократится и составит менее 3 млрд рублей

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Выручка Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по итогам этого года составит более 300 млрд рублей, при этом чистая прибыль сократится до менее чем 3 млрд, ожидает глава ОСК Алексей Рахманов.

"По нашим предварительным расчетам, выручка по итогам года вырастет по сравнению с 2016 годом. По международным стандартам финансовой отчетности она должна превысить 300 млрд рублей. Но чистая прибыль, напротив, скорее всего, сократится и составит менее 3 млрд рублей. Основные причины здесь - текущая макроэкономическая ситуация и негативное влияние изменения курса валют", - сказал Рахманов в интервью газете "Известия".

Ранее сообщалось, что чистая прибыль ОСК по итогам прошлого года составила 7 млрд рублей, годом ранее она составляла 5,4 млрд.

Рахманов также отметил, что в 2017 году корпорация планирует полностью выполнить гособоронзаказ, что ей не удавалось в 2015-м и 2016-м.

ОСК - крупнейшая судостроительная компания России, созданная в 2007 году. В холдинг, который на 100% принадлежит государству, входят около 40 предприятий и организаций отрасли - судостроительные и судоремонтные заводы, ведущие проектно-конструкторские бюро.

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