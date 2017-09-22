Роспотребнадзор выявил новую партию яичного порошка с фипронилом в Петербурге

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор выявил в Санкт-Петербурге очередную партию яичного порошка из Франции, загрязненного фипронилом. На сегодняшний день арестовано 7 тонн загрязненной продукции, говорится в сообщении ведомства.

"Управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу обнаружена еще одна партия яичного порошка производства Франции, в которой при проведении лабораторных исследований установлено превышение содержания производных фипронила. <...> На сегодняшний день Роспотребнадзором арестованы партии указанной продукции общим весом 7 тонн, продукция будет утилизирована. Возбуждена процедура отзыва декларации о соответствии", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что специалисты управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу выявили превышение содержания фипронила и его производных в партии яичного порошка из Франции. Продукция весом 203 кг была арестована. Эта партия не поступала в продажу.

Фипронил используется для борьбы с блохами, клещами. По данным Всемирной организации здравоохранения, это вещество может вызвать у человека поражение печени, почек и щитовидной железы. Скандал, связанный с обнаружением в куриных яйцах фипронила, разгорелся в августе в Бельгии и Нидерландах: инсектицид, используемый для борьбы с насекомыми-паразитами у кур, нашли в производимых там яйцах в опасных для человека дозах. К настоящему моменту недоброкачественный сельхозпродукт выявлен в более чем 20 странах.