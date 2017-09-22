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Кабмин направит более 11 млрд рублей на программу повышения производительности труда

Экономика и бизнес
22 сентября, 9:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Проект будет реализовываться с сентября 2017-го по декабрь 2025 года

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ направит более 11 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию программы повышения производительности труда в 2017-2025 годах. Согласно проекту, повышать производительность труда и поддерживать занятость планируется в 15 субъектах страны и на 150 предприятиях в 2018 году с расширением до 85 субъектов и 850 предприятий к 2025 году. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на портале правительства.

"Основная цель программы - реализовать региональные программы повышения производительности труда и поддержки занятости в субъектах Российской Федерации, которые позволят повысить производительность труда на предприятиях-участниках не менее чем на 30%. Срок реализации программы - с сентября 2017 года по декабрь 2025 года", - говорится в документе.

Отмечается, что по результатам первого года реализации программы не менее 78% работников, участвующих в мероприятиях по повышению эффективности занятости и обратившихся в службу занятости, должны быть трудоустроены и получать зарплату не ниже, чем на предыдущем месте работы, а по завершению - не менее 90%.

Кроме того, ставится задача создать федеральный и региональные центры компетенций в области производительности труда, которые помогут разработать эффективные стратегии поддержки, внедрить организационные инновации в производственные и управленческие процессы.

"В рамках реализации проекта в 2017 году должен быть создан Федеральный центр компетенций, а также региональные центры компетенций в субъектах Федерации из числа отобранных для участия в региональной программе повышения производительности труда", - говорится в документе.

В нем также отмечается, что в 2018 году будет создана IT-платформа управленческой и технологической компетенции, которая призвана обеспечить возможность коммуникации участников программ, доступ к единой базе знаний, использования сервисных услуг и обучающих мероприятий. К 2020 году федеральный центр компетенций должен сформировать пакет решений в сфере производительности труда не менее чем по пяти отраслям и трем функциям, включая HR, логистику, сбыт, маркетинг, закупки, производство.

30 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам анонсировал запуск приоритетного проекта, создаваемого на базе Внешэкономбанка. По его словам, при разработке мер по повышению производительности труда в РФ учитывался опыт Германии, Японии, Малайзии, а также Татарстана и Калужской области.

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