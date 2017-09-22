Сбербанк начал выпускать бесконтактные карты "Мир"

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Сбербанк приступил к эмиссии бесконтактных карт "Мир", которые позволяют оплачивать покупки в одно касание. Об этом говорится в пресс-релизе банка.
В сообщении отмечается, что внедрение бесконтактной технологии в Сбербанке началось в мае 2017 года, когда банк перевел большинство карт своей продуктовой линейки на "бесконтакт".
Сейчас объем бесконтактных дебетовых и кредитных карт Visa и Mastercard Сбербанка достигло 15 млн, что составляет 11% всего портфеля карт, выпущенных банком. Эмиссия карт "Мир" Сбербанка - 11 млн.
Национальная платежная система "Мир" была создана летом 2014 года после того, как у российских банков из-за санкций возникли проблемы с международными платежными системами Visa и MasterCard.