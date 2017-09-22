Глава Минэнерго РФ начал переговоры с главой ливийской NOC

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Министр энергетики России Александр Новак начал переговоры с главой ливийской нефтяной компании NOC, сообщается в официальном Twitter Минэнерго РФ.

"Началась встреча министра с главой ливийской Национальной нефтяной корпорации Мустафой Саналла", - говорится в сообщении.

Началась встреча Министра @novakav1 с главой ливийской Национальной нефтяной корпорации Мустафой Саналла pic.twitter.com/Nvl9GWIHa8 — Минэнерго России (@MinenergoGov) September 22, 2017

Ранее сообщалось, что 22 сентября в Вене пройдет пятое заседание министерского мониторингового комитета при ОПЕК+. Министры подведут итоги исполнения сделки за август и восемь месяцев. Министры также обсудят рост добычи в Ливии и Нигерии, которые исключены из соглашения. Для этого во встрече комитета впервые примут участие министр нефти Нигерии Эммануэль ибе Качикву и глава ливийской NOC Мустафа Саналла.