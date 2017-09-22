Глава Минэнерго РФ начал переговоры с главой ливийской NOC

Будогосский положительно оценил работу судьи Кукуяна на матче "Динамо" - "Зенит"Спорт 22 сентября, 11:39
Россиянка Павлюченкова сыграет с немкой Кербер в полуфинале турнира WTA в ТокиоСпорт 22 сентября, 11:38
Фонд "Жизнь как чудо" начал собор рассказов о случившихся с людьми чудесахСоциальная ответственность 22 сентября, 11:33
Владивостокский МТП обработал первое судно линии Intra Asia 1Транспорт 22 сентября, 11:27
Строительство первых домов по программе реновации начнется до конца годаОбщество 22 сентября, 11:20
Turkish Airlines намерена заказать у Boeing 40 самолетов Dreamliner на $10,8 млрдТранспорт 22 сентября, 11:17
Презентация доклада о зарубежных инструментах влияния на выборы в РФ. ВидеотрансляцияПолитика 22 сентября, 11:14
Жириновский призвал депутатов делать прививки, а заболевших предложил штрафоватьОбщество 22 сентября, 11:12
ВЦИОМ: доверие россиян к врачам и оценка их положения в обществе снижаетсяОбщество 22 сентября, 11:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Министр энергетики России Александр Новак начал переговоры с главой ливийской нефтяной компании NOC, сообщается в официальном Twitter Минэнерго РФ.
"Началась встреча министра с главой ливийской Национальной нефтяной корпорации Мустафой Саналла", - говорится в сообщении.
Началась встреча Министра @novakav1 с главой ливийской Национальной нефтяной корпорации Мустафой Саналла pic.twitter.com/Nvl9GWIHa8— Минэнерго России (@MinenergoGov) September 22, 2017
Ранее сообщалось, что 22 сентября в Вене пройдет пятое заседание министерского мониторингового комитета при ОПЕК+. Министры подведут итоги исполнения сделки за август и восемь месяцев. Министры также обсудят рост добычи в Ливии и Нигерии, которые исключены из соглашения. Для этого во встрече комитета впервые примут участие министр нефти Нигерии Эммануэль ибе Качикву и глава ливийской NOC Мустафа Саналла.