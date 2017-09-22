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Госдума приняла в I чтении проект о льготах работодателям, стимулирующим внутренний туризм

Экономика и бизнес
22 сентября, 11:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

В документе предлагается разрешить учитывать расходы в размере не более 50 тыс. рублей в совокупности за налоговый период

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предоставляющий льготу по налогу на прибыль для работодателей, оплачивающих своим работникам туристические путевки для отдыха внутри страны.

Законопроект наделяет работодателей правом учесть затраты, понесенные на оплату услуг по организации туризма и отдыха на территории РФ по договору о реализации туристского продукта, заключенному работодателем с туроператором (турагентом) в пользу работников и членов их семей, для целей налогообложения налогом на прибыль. В частности, работодатели смогут учитывать в составе расходов на оплату труда затраты на оплату путевок работнику, его супруге (супругу), родителям, детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет, а также детям до 24 лет, если они являются студентами-очниками.

Расходы предлагается разрешить учитывать в размере фактически произведенных расходов на услуги по организации туризма и отдыха на территории РФ, но не более 50 тыс. рублей в совокупности за налоговый период.

Как отметил один из авторов законопроекта, член Совета Федерации Валерий Рязанский, по итогам предыдущего года средняя стоимость тура по России составила 29,5 тыс. рублей, так что в законопроекте "заложен достаточно высокий резерв".

"Введение налоговой льготы по налогу на прибыль организаций приведет к увеличению поступлений в бюджет и внебюджетные фонды других налогов и взносов, пошлин, сборов и других обязательных платежей за счет роста доходов в сфере внутреннего туризма и смежных отраслей", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Правительство РФ в своем отзыве поддержало законопроект, однако в тексте отзыва отмечается, что он приведет к образованию выпадающих доходов в региональных бюджетах в связи с недопоступлением доходов по налогу на прибыль.

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