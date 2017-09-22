Совфед предлагает отразить понятие "инициативное бюджетирование" в Бюджетном кодексе РФ

УФА, 22 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации планирует внести поправки в Бюджетный кодекс РФ в части включения понятия инициативного бюджетирования. Об этом сообщил в пятницу член комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Дмитрий Шатохин на международном форуме стран БРИКС по развитию инфраструктуры в Уфе.

"Наша позиция - что понятие "инициативное бюджетирование" должно быть отражено в Бюджетном кодексе. Должны быть отражены принципы, например, принцип гражданского участия. Мы все-таки рассчитываем, что эти поправки будут разработаны, мы будем официально [их] вносить", - сказал он.

На сегодняшний день практикой инициативного бюджетирования охвачено 47 из 85 субъектов РФ. Планируемые поправки позволят вовлечь остальные регионы и обеспечить поддержку тех, где уже используются эти механизмы, отметил Шатохин.

Инициативное бюджетирование предполагает участие граждан в приятии решений о распределении расходов местного бюджета. Помимо этого, жители по собственной инициативе могут также контролировать расходование бюджетных средств.

Как следует из материалов форума, общая стоимость проектов, предусматривающих участие граждан, выросла с 2,4 млрд рублей в 2015 году до 7 млрд рублей в 2016 году. Количество реализованных проектов увеличилось в 3,3 раза - до 8,7 тыс.

Международный форум стран БРИКС "Вовлечение граждан в развитие общественной инфраструктуры" проходит в Уфе 21-22 сентября. Участники - эксперты из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, а также Аргентины, Португалии, Испании - рассматривают лучшие российские и зарубежные примеры участия жителей в содержании и развитии объектов образования, культуры и досуга.