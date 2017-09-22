Грузоперевозчики выбрали трассы, которые отремонтируют за счет "Платона"

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сентября. /ТАСС/. Грузоперевозчики по итогам онлайн-голосования в рамках проекта Общероссийского народного фронта "Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог" (совместный проект Росавтодора и ОНФ) выбрали 10 федеральных трасс, которые будут отремонтированы за счет средств, собранных системой "Платон". Об этом говорится в сообщении Минтранса РФ.
"Выбранные грузоперевозчиками дороги отремонтируют за счет средств от государственной системы "Платон". Такой способ формирования плана ремонта автотрасс обеспечивает справедливость распределения сборов системы. С помощью голосования и карты Общероссийского народного фронта перевозчики будут выбирать дороги и контролировать, куда пошла внесенная ими плата за использование дорожной инфраструктуры", - заявил министр транспорта России Максим Соколов, слова которого приводятся в сообщении Минтранса.
Как отмечается в сообщении, в голосовании проекта "Карта убитых дорог" приняли участие более 4 тысяч представителей рынка грузоперевозок.
Так, за счет средств "Платона" будут отремонтированы участки следующих трасс: Р-504 "Колыма", М-5 "Урал", М-10 "Россия", М-7 на подъезде к Перми и Ижевску, А-146 Краснодар-Верхнебаканский, Р-243 Киров-Шарья-Пермь, Р-258 Чита-Улан-Удэ, Р-297 "Амур", А-360 "Лена", А-181 "Скандинавия".
В марте 2017 года председатель правительства Дмитрий Медведев поручил Минтрансу организовать мониторинг участков автомобильных дорог федерального значения, работы по которым должны быть выполнены за счет средств системы "Платон", во взаимодействии с проектом Общероссийского народного фронта "Карта убитых дорог".
Заместитель руководителя Росавтодора Дмитрий Прончатов сообщил, что поступления в дорожный фонд от "Платона" составили более 33,3 млрд рублей.
"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 т, введена на территории России с 15 ноября 2015 г.