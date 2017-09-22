Корпорация МСП окажет лизинговую поддержку малым компаниям Татарстана на 284 млн рублей

КАЗАНЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) совместно с властями Татарстана планирует в 2017 году оказать поддержку десяти местным малым и средним предприятиям в размере 284 млн рублей. Она будет предоставлена через региональной лизинговый центр Татарстана (уставной капитал сформирован за счет взноса корпорации МСП в размере 1,5 млрд рублей и Республики Татарстан в 500 млн), который заработал в пятницу, сообщил в пятницу глава корпорации Александр Браверман.

В июне 2017 года республика Татарстан была признана победителем проводимого корпорацией конкурсного отбора среди регионов РФ на право учреждения лизинговой компании в рамках реализации программы льготного лизинга оборудования для малых и средних отечественных компаний.

"Планируем оказать лизинговую поддержку десяти компаниям Татарстана с помощью нового лизингового центра в размере 284 млн рублей в 2017 году", - сказал Браверман в ходе второго дня бизнес-форума "Взгляд в будущее", посвященного вопросам развития малого и среднего бизнеса.

Он добавил, что максимальная конечная ставка по лизингу оборудования импортного производства составляет 8% годовых, а российского производства - 6% годовых. В 2018 году планируется выдать местным малым и средним компаниям средства на оборудование в размере не менее 1,7 млрд рублей.

Корпорация МСП реализует программу льготного лизинга в соответствии с приоритетным проектом под названием "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", утвержденного президиумом Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, и предусматривает создание сети из четырех региональных лизинговых компаний (две компании в 2017 году, две компании в 2018 году).

Бизнес-форум "Взгляд в будущее" проходит в Казани 21-22 сентября. Организатором выступает министерство экономики республики. Порядка 4,4 тыс. участников планируют принять участие в работе форума за два дня. Предприниматели со всей России обсуждают вопросы развития бизнеса в условиях новой экономики и какие вызовы нынешним моделям бросают современные технологии.