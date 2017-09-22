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Более 20 новых заводов откроют в индустриальных парках РФ в 2017 году

Экономика и бизнес
22 сентября, 11:58 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 22, сентября. /ТАСС

В ближайшее время в стране откроются новые производства мороженого, переработки овощей, деревопереработки, полимеров, сплавов для деталей самолетов

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КАЗАНЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Двадцать четыре новых завода откроется в 2017 году на территории индустриальных парков и особых экономических зон России. Общая сумма инвестиций составит 255 миллиардов рублей, сообщил ТАСС исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков Денис Журавский.

"Индустриальные парки России только в 2017 году откроют или уже открыли на своей территории 24 завода на общую сумму 255 миллиардов рублей. Это говорит о том, что индустриальные парки эффективны. На один вложенный рубль в инфраструктуру привлечено 7 рублей прямых инвестиций в производство", - сказал он в кулуарах бизнес-форума "Взгляд в будущее" в Казани.

Как следует из презентации, подготовленной ассоциацией, новые производства (мороженого, переработки овощей, деревопереработки, полимеров, сплавов для деталей самолетов) откроются на территориях республик Татарстан и Башкортостан, а также в Московской, Тульской, Липецкой, Свердловской, Тюменской, Калужской, Ульяновской, Белгородской, Смоленской, Новосибирской областях и Хабаровском крае.

По словам Журавского, за все время существования индустриальных парков в России в них привлечено 725 миллиардов рублей инвестиций. При этом в 2016 году было привлечено 175 миллиардов рублей.

Всего в России введены или строятся 166 индустриальных парков, 17 из них в Татарстане. В парках работают 2121 резидент, создано 125 601 рабочее место.

Бизнес-форум "Взгляд в будущее" проходит в Казани 21-22 сентября, в течение двух дней в нем принимают участие около 4,4 тысячи человек. Предприниматели со всей России обсуждают вопросы развития бизнеса в условиях новой экономики, а также вызовы, которые бросают нынешним моделям современные технологии. Организатором форума выступает Министерство экономики Татарстана.

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