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Минфин Украины рассчитывает к 2020 году сократить госдолг с 66% до 55% ВВП

Экономика и бизнес
22 сентября, 11:54 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 22, сентября. /ТАСС

Кроме того, планируется снизить дефицит бюджета до 2% ВВП в 2020 году

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КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов Украины рассчитывает к 2020 году снизить соотношение государственного долга к валовому внутреннему продукту (ВВП) до 55%. Об этом во время представления проекта бюджета-2018 сообщил министр финансов Александр Данилюк.

"Нашей задачей в долговой политике является снижение дефицита бюджета до 2% ВВП в 2020 году, что в свою очередь позволит снизить уровень госдолга с нынешних 66,8% до 55%", - отметил министр.

Общий объем государственного долга к 2018 году, согласно расчетам, достигнет почти 2 трлн гривен (более $76 млрд) и составит 61,5% от ВВП. Гарантированный государством долг составит 747 551 млн гривен. Государственный и гарантированный государством долг, как ожидается, составит 84,6% от ВВП.

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