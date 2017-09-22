Роснано сохраняет планы по продаже доли в "Новомете"

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Роснано сохраняет планы по продаже своей доли в пермском производителе оборудования для добычи нефти "Новомет", в том числе американской Halliburton. Об этом сообщил журналистам глава Роснано Анатолий Чубайс.
"Применительно к "Новомету", мы конечно же будем продолжать продажу, потому что компания вышла на прибыльность, владеет, если я правильно помню, 30% российского рынка и 4% мирового рынка. Это прибыльная, эффективная и перспективная компания с хорошей рыночной капитализацией. Конечно, мы заинтересованы в продаже. Мы открыты ко всем вариантам, в том числе и с Halliburton, но пока точка не поставлена. Вы знаете, что ФАС передала этот вопрос на правительственную комиссию", - сказал Чубайс.
Halliburton обратилась в ФАС о покупке 100% акций "Новомета" в начале 2017 года. Контрольными акционерами пермской компании являются ее менеджмент, 30,76% у "Роснано", миноритарные доли - у фондов Baring Vostok и Russia Partners. "Новомет" имеет представительства в США, Канаде, ряде стран Африки, Азии и Южной Америки. В России клиентами группы являются крупнейшие нефтегазовые компании.
Летом прошлого года "Роснано" выставила на продажу свою долю в "Новомете", минимальная цена составляла 7,5 млрд рублей. Глава "Роснано" Анатолий Чубайс говорил, что американцы предложили за долю "Роснано" "в пять или шесть раз больше", чем затраты госкорпорации, и в разы больше, чем другие претенденты на покупку. "Роснано" вошла в проект в 2011 году, инвестировав в него около 4 млрд рублей.