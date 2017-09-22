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Наукоград в Заполярье вдвое увеличил объемы производства

Экономика и бизнес
22 сентября, 12:15 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 22, сентября. /ТАСС

Глава местной администрации также отметил, что в Апатитах наблюдается рост и по другим социально-экономическим показателям

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МУРМАНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Обрабатывающие предприятия города Апатиты в Мурманской области, являющегося региональным центром науки, за год увеличили отгрузку произведенных товаров более чем вдвое. Об этом сообщил в пятницу на заседании правительства области глава администрации Апатитов Николай Бова.

"В экономике продолжается тенденция роста объема производства. За первое полугодие 2017 года объем отгруженных товаров обрабатывающих предприятий города составил почти 1,4 млрд рублей и увеличился на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", - сообщил он.

Апатиты считаются наукоградом, поскольку здесь расположен Кольский научный центр РАН и более десятка его подразделений. При этом город остается крупным производственным центром. На его территории находится Апатито-нефелиновая обогатительная фабрика компании "Апатит" (входит в "Фосагро"), именно она вносит основной вклад в экономические показатели города. Также развиты сельское хозяйство, машиностроение.

Как отметил глава местной администрации, отмечается рост и по другим социально-экономическим показателям. Снижается численность безработных, на 1 сентября текущего года она составила 403 человека, что почти на 14% ниже аналогичного периода 2016 года. Выросла на 7,8% среднемесячная номинальная зарплата, за 5 месяцев 2017 года она составила 45 440 рублей.

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