Эксперты: на Дальнем Востоке необходимо создавать клиентоориентированные сервисы для МСБ

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Поддержка малого и среднего бизнеса (МСБ) является одним из способов развития экономики Дальневосточного федерального округа (ДФО) и решения демографических проблем в макрорегионе. Такое мнение высказал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

При этом накануне полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отметил: несмотря на то, что доля МСБ в регионе растет, бизнесу нужна поддержка. Одной из форм помощи МСБ на территории Дальнего Востока должны стать консультативные центры в МФЦ, регионально-гарантийных организациях или в центрах поддержки малого бизнеса. Подобная практика уже реализуется в Хабаровском крае, на Сахалине.

Какие существуют сложности в информационном обеспечении МСБ на Дальнем Востоке, достаточно ли информации для открытия бизнеса, начала производства или поиска партнеров у предпринимателей, какая информация требуется МСБ, узнали корреспонденты ТАСС у экспертов, представителей властей и предприятий в регионах ДФО.

Необходимо обеспечить информирование

На Дальнем Востоке за последние годы созданы уникальные условия ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности. По мнению экспертов, нужно обеспечить информирование МСБ о доступном портфеле мер поддержки, максимально давать возможность их получения любому бизнесу в округе.

"Говоря о сложностях в информационном обеспечении МСБ на Дальнем Востоке, я бы отметил две ключевые вещи: избыток сведений с одной стороны и часто их неэффективность с другой. Это не означает, что региональный бизнес не может обратиться к тем или иным качественным информационным ресурсам, их вполне хватает", - отметил ТАСС замдиректора экспертно-аналитического центра Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Дмитрий Шелест.

По его словам, в интернете много "информационного шума", который заполняют недостаточно продуманные ресурсы консалтинговых и юридических компаний, а также порталы различных ведомств, создатели которых более заинтересованы в заполнении отчетных позиций, чем в создании клиентоориентированных сервисов.

"Если задаться целью, то в сети вполне можно выловить и насобирать данные по вопросам открытия предприятия любой формы собственности", - уточнил эксперт. "Следует учитывать, что предприниматель - это не инфантильный подросток, и действует вполне целенаправленно и упорно. Поэтому проблема заключается в другом - в экономии времени, которого у деловых людей крайне мало", - добавил он.

Он отметил, что для бизнеса необходимы четко выстроенные информационные системы с возможностями обратной связи, адаптивными функциями, регистрацией заявлений и обращений. "Необходимы правовые порталы, содержащие материалы федерального и местного законодательства, дающие право обращаться с жалобами, предложениями, запросами и отчетностями, реагировать на онлайн-обращения. Базы данных для венчурных компаний и стартапов с англоязычной частью", - сказал Шелест.

С ним согласна исполнительный директор НКО "Гарантийный фонд Приморского края" Ксения Плетцер. По ее словам, одной из сложностей в информационном обеспечении предпринимателей Приморского края является то, что нет "единого окна" для получения информации. Она считает, что можно рассмотреть создание общего портала, рассказывающего обо всех мерах поддержки предпринимателей - краевых, муниципальных, федеральных, или телефона горячей, или разместить все институты поддержки бизнеса в крае на одной территории. "Главное для предпринимателя - понимать, по какому вопросу и куда он может обратиться", - отметила собеседница.

Консультирование в онлайн-режиме

Созданием таких порталов занялись на Сахалине и Чукотке. В Сахалинской области предпринимателей начали консультировать в онлайн-режиме: совместный проект запустили региональное агентство по привлечению инвестиций и МФЦ, сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области. Платформой для взаимодействия выбрана программа обмена сообщениями Telegram. Суть начинания - оперативно информировать как уже действующих предпринимателей, так и тех, кто планирует ими стать, об инвестиционной деятельности на Сахалине и Курилах, инфраструктуре поддержки бизнеса, актуальных изменениях в законодательстве.

"Наша задача - упростить взаимодействие бизнеса, власти и специализированных организаций. Уверен, подобные онлайн-консультации сэкономят для предпринимателей время, снимут фактор удаленности ряда муниципальных образований области, помогут разобраться в обширном перечне мер поддержки, - сказал руководитель Сахалинского агентства по привлечению инвестиций Антон Шередекин. - Если после консультации потребуется личный визит, с гражданином будет согласовано удобное время для встречи".

Портал для инвесторов и предпринимателей Чукотки позволяет получать актуальную информацию о действующих в округе государственных программах и мерах поддержки бизнеса и инвесторов, налоговых преференциях, сообщила пресс-служба регионального правительства. Также с помощью портала можно узнать о перспективах его развития, ознакомиться с последними новостями в инвестиционной и предпринимательской сферах и быть в курсе текущей социально-экономической ситуации в регионе.

Для повышения уровня информированности бизнес-сообщества на портале создана отдельная вкладка, предназначенная для субъектов МСБ, где систематизирована информация об инструментах финансовой, имущественной, инфраструктурной, консультативной поддержки, предоставляемой регионом и федеральными структурами для развития МСБ. Кроме того, на портале организован канал прямой связи с руководством округа, позволяющий в режиме онлайн обратиться к органам исполнительной власти Чукотского автономного округа. Такая возможность позволит оперативно решать вопросы, возникающие в процессе инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории региона.

Сведения, представленные на сайте в доступной и наглядной форме, позволят сократить информационную дистанцию между пользователями и правительством округа, при этом графические и визуальные решения по созданию ресурса были направлены на упрощение поисковых процедур и интуитивную навигацию.

От идеи до первой выручки

Хабаровский край является одним из немногих дальневосточных регионов, где действует разветвленная инфраструктура финансовой и нефинансовой поддержки малого и среднего бизнеса. Как сообщил ТАСС губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, она позволяет сопровождать предпринимателя от идеи создания бизнеса до первых результатов.

"Система мер поддержки предпринимательства, выстроенная к 2016 году, работает по принципу одного окна и позволяет представителям бизнеса получать исчерпывающую информацию удобным для них способом в одном месте. Этой же цели послужило объединение в 2017 году краевых объектов инфраструктуры поддержки субъектов предпринимательства в одном здании (краевой центр поддержки предпринимательства в Хабаровске)", - рассказал губернатор.

Аналогичный центр до конца года откроется в Комсомольске-на-Амуре. Центры работают на базе краевого агентства содействия предпринимательству (КАСП) и ориентированы на бесплатную консультационную поддержку бизнеса. В год на базе КАСП более 2 тыс. субъектов МСБ получают бесплатную консультацию как очно, так и через колл-центр, который работает с 2015 года.

В Комсомольске-на-Амуре и Чегдомыне (моногород - прим. ТАСС) в конце 2016 года созданы специальные подразделения КАСП - "МФЦ для бизнеса". "Выстроена модель поддержки предпринимательства не только в центральных городах края, но и в районах, модель сопровождения малого предпринимателя от идеи до первой выручки" - отметил Шпорт.

КАСП проводит ежегодно более 400 тренингов для бизнесменов, по словам губернатора, "эта работа стала заметным элементом в системе мер оргподдержки МСБ". Так, обучающий курс "Начинающий предприниматель", реализуемый в крае семь лет подряд (его закончили более 1 тыс. человек, 30% которых открыли впоследствии бизнес), получил диплом второй степени Совета Федерации РФ как лучшая муниципальная практика.

С 2013 года на базе КАСП действует клуб предпринимателей, представленный, прежде всего, теми, кто пользуется нефинансовыми мерами поддержки, одна из его целей - постоянный обмен практическим опытом между деловыми людьми.