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Союз производителей алкоголя оценил легальный рынок водки в РФ в 2018 г. на уровне 70-75%Экономика и бизнес 22 сентября, 12:33
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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Союза производителей алкогольной продукции оценил легальный рынок водки в РФ в 2018 году на уровне 70-75%, поступления в бюджет от продажи алкогольной продукции - в 100 млрд рублей. Об этом сообщил президент союза Игорь Косарев, выступая на форуме "Алкогольный рынок: от запретов к развитию".
"У нас есть возможность выйти в 2018 году на 70-75-процентный легальный оборот. Это даст стране порядка 100 млрд рублей, избавит население от оборота суррогатного и очень опасного алкоголя", - заявил он.
Косарев отметил, что к сентябрю 2017 года производство водки в стране выросло на 20%. "Скорее всего, выйдем [по итогам 2017 года] в район 88-90 млн дал легальной продукции", - сказал он.