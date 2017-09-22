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Партия "Наш край": политика правительства Украины приведет к подорожанию хлеба

Экономика и бизнес
22 сентября, 13:17 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 22, сентября. /ТАСС

Сопредседатель партии Александр Мазурчак заявил, что приватизации государственных агрохолдингов спровоцируют резкий рост цен на продукты питания

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КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Планы правительства Украины приватизировать ряд аграрных предприятий страны приведет к подорожанию хлеба. Об этом говорится в обращении сопредседателя партии "Наш край" Александра Мазурчака, направленном в кабмин.

"Приватизировать прибыльные государственные предприятия "Аграрный фонд" и "Государственная продовольственно-зерновая корпорация" нельзя, поскольку это спровоцирует резкий рост цен на продукты питания", - отмечает в документе Мазарчук. По его мнению, продажа государственных агрохолдингов усилит влияние монополистов на рынке пищевых продуктов и приведет к дальнейшему росту цен.

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Мазарчук отметил, что в случае приватизации этих госпредприятий, "частный бизнес сразу получит дополнительные активы, что даст им возможность контролировать еще больший поток зернового сырья и устанавливать свои цены для производителей мяса, молочной продукции и хлеба. Как следствие, украинцы будут есть еще меньше, а монополисты будут продолжать богатеть".

Партия "Наш край" требует от правительства снять с торгов агрохолдинги, от которых сегодня зависит стабильность цен на рынке. "Продажа этих агропредприятий даст одномоментно несколько миллиардов гривен для затыкания дыр в социальных расходах, но приведет к потере прибыльных госактивов и окончательно лишит правительство влияния на рынок продуктов питания", - резюмировал Мазурчак.

Ранее Фонд государственного имущества Украины подготовил к приватизации в 2017 году три крупные государственные компании: Аграрный фонд, Государственную продовольственно-зерновую корпорацию и Объединенную горно-химическую компанию.

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