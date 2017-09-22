Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Первый в серии атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь", который предназначен для проводки грузов по Северному морскому пути, спущен на воду на "Балтийском заводе - Судостроение" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

"Спасибо вам за ваш труд, за возрождение отрасли. У "Сибири" есть предшественник - ледокол, который в 77-м году был принят в эксплуатацию, он уже доблестно отслужил свой век. Установил абсолютный рекорд - достиг Северного полюса в мае. Я желаю, чтобы нынешняя "Сибирь" тоже стала рекордсменом", - сказал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Как отметил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, Арктику не освоить без трудностей, но работники завода показывают достойный уровень работы. "Конечно, нам было очень тяжело с первым головным заказом, но, наверное, по-другому во льды Арктики не пробиться. Я уверен, что сегодня мы делаем еще один маленький шаг на пути освоения арктических широт и Северного морского пути", - отметил он.

Первый серийный атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220 был заложен в мае 2015 года, срок сдачи - 2020 год. По контракту с ФГУП "Росатомфлот" Балтийский завод строит три атомных ледокола этого проекта: "Арктика", "Сибирь" и "Урал". Технический проект атомоходов разработан ЦКБ "Айсберг".

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 предназначены для самостоятельной проводки судов в Арктике, ледокольной проводки судов на мелководных участках Енисея и Обской губы, оказания помощи судам и спасательных работ в ледовых условиях и на чистой воде.

Атомоходы проекта 22220 будут оснащены двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки РИТМ-200 мощностью 175 МВт. Они станут самыми большими и самыми мощными атомными ледоколами в мире.

Ранее Росатом сообщал, что Объединенная судостроительная корпорация просила перенести сроки ввода головного ледокола "Арктика" с 2017 года на более поздний срок. В Росатоме заявили, что задержка с вводом в эксплуатацию "Арктики" не приведет к проблемам с доставкой грузов по Северному морскому пути. В Кремле также не считают перенос сроков ввода ледокола "Арктика" критическими.