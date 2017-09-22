В Татарстане намерены внедрять турецкую схему создания ОЭЗ

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КАЗАНЬ, 22 сентября /ТАСС/. Схему создания особых экономических зон (ОЭЗ) на примере турецкой "Гебзе" намерены внедрять в Татарстане, а затем распространить опыт по всей стране. Об этом сообщил в пятницу президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе бизнес-форума "Взгляд в будущее" в Казани.
"Мы сейчас обсуждаем вопрос привлечения крупнейшего турецкого оператора "Гебзе", который имеет особые полномочия, у них колоссальный результат. Они готовы прийти в Россию, но прийти не одни, а со своими резидентами. Если придут такие профессиональные управляющие компании (в Татарстан), у нас результат будет совершенно другой. На примере Татарстана мы могли бы эту схему отработать", - сказал он, добавив, что дальше по этому же пути могут пойти и другие регионы, к примеру, Дальний Восток, так как для развития регионов необходимы профессиональные команды.
По его словам, на данный момент необходимо проработать законодательно вопрос прав и полномочий резидентов из Турции. "Они говорят, что мы должны наделить их теми же полномочиями, которые есть в Турции. Мы сейчас готовим картинку, которая есть в Турции и у нас. Я думаю, там ничего сложного нет", - добавил Минниханов.
Как сообщал ранее председатель правления промышленной зоны "Гебзе" (GOSB, Турция) Вахит Йылдырым, руководство турецкой особой экономической зоны рассчитывает привлечь в Татарстан крупных инвесторов из Турции и других стран. В мае власти Татарстана подписали соглашение о сотрудничестве с "Гебзе". Планируется, что ОЭЗ возьмет в управление создаваемый в республике Свияжский межрегиональный логистический мультимодальный центр.
По данным генконсульства Турции в Казани, особая экономическая зона "Гебзе", созданная в 1986 году около одноименного города, занимает 537 га и объединяет 170 компаний. Из них 37 - иностранные инвесторы из Германии, США, Австрии, Дании, Франции, Голландии, Англии, Швеции, Швейцарии, Италии, Японии и Кореи.
На территории ОЭЗ расположены производства пищевой, упаковочной, пластиковой, электронной, электрической, химической продукции, различного оборудования, автокомпонентов, IT-продукции. Работают также технопарк, спортивные и образовательные учреждения. Объем экспорта ОЭЗ "Гебзе" составляет $2 млрд, на ее территории трудоустроено 25 тыс. человек. Владелец "Гебзе" - ассоциация производителей автокомпонентов Taysad.
Бизнес-форум "Взгляд в будущее" проходит в Казани 21-22 сентября, в течение двух дней в нем должны принять участие около 4,4 тыс. человек. Предприниматели со всей России обсудят вопросы развития бизнеса в условиях новой экономики, а также вызовы, которые бросают нынешним моделям современные технологии. Организатором форума выступает министерство экономики Татарстана.