Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В РФ может появиться клуб резидентов индустриальных парков

Экономика и бизнес
22 сентября, 14:00 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 22, сентября. /ТАСС

По словам директора Ассоциации индустриальных парков Дениса Журавского, платформа могла бы объединить более 2 тыс. резидентов

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЗАНЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Клуб, объединяющий всех резидентов индустриальных парков, планируют создать в России. Об этом сообщил ТАСС в пятницу исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков Денис Журавский.

"Клуб резидентов индустриальных парков планируем создать. Сегодня эта идея была сформулирована на съезде управляющих компаний и резидентов индустриальных (промышленных) парков, мы об этом думаем и над ней начали работать", - сказал он в кулуарах бизнес-форума "Взгляд в будущее" в Казани.

Смотрите также

Участники бизнес-форума в Казани обсудили вопросы экспорта и кадров

Более 20 новых заводов откроют в индустриальных парках РФ в 2017 году

По его словам, данная платформа могла бы объединить более 2 тыс. резидентов, которые сейчас работают в индустриальных парках. "Общее количество резидентов индустриальных парков - 2100 компаний производственных, сейчас думаем над тем, как сделать платформу для того, чтобы эти компании могли между собой координировать и объединять усилия", - добавил он.

По словам Журавского, за все время существования индустриальных парков в России в них удалось привлечь 725 млрд руб. инвестиций. При этом в 2016 году было привлечено 175 млрд руб. Всего в России введены или строятся 166 индустриальных парков и создано 125 601 рабочее место.

Бизнес-форум "Взгляд в будущее" проходит в Казани 21-22 сентября, в течение двух дней в нем должны принять участие около 4,4 тыс. человек. Предприниматели со всей России обсудят вопросы развития бизнеса в условиях новой экономики, а также вызовы, которые бросают нынешним моделям современные технологии. Организатором форума выступает Министерство экономики Татарстана.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Татарстан
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
6
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Президент России Владимир Путин и генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож на презентации первого прототипа беспилотного автомобиля, разработку которого ведет "Яндекс. Такси"
13
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РВИО: плита с ошибкой в подножии памятника Калашникову будет демонтирована
2
Подлодка "Великий Новгород" ракетами "Калибр" уничтожила базы подготовки боевиков в Сирии
3
Сбербанк намерен уйти из некоторых стран Европы из-за санкций
4
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
5
Генпрокурор Украины увидел в Донбассе "имитацию" вместо оборонительных сооружений
6
Песков: Кремль никогда не занимался размещением политической рекламы в Facebook
7
Ростех готов дать техническую консультацию создателям памятника Калашникову
Темы дня
Новости партнеров
Реклама