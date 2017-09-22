В РФ может появиться клуб резидентов индустриальных парков

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КАЗАНЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Клуб, объединяющий всех резидентов индустриальных парков, планируют создать в России. Об этом сообщил ТАСС в пятницу исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков Денис Журавский.
"Клуб резидентов индустриальных парков планируем создать. Сегодня эта идея была сформулирована на съезде управляющих компаний и резидентов индустриальных (промышленных) парков, мы об этом думаем и над ней начали работать", - сказал он в кулуарах бизнес-форума "Взгляд в будущее" в Казани.
По его словам, данная платформа могла бы объединить более 2 тыс. резидентов, которые сейчас работают в индустриальных парках. "Общее количество резидентов индустриальных парков - 2100 компаний производственных, сейчас думаем над тем, как сделать платформу для того, чтобы эти компании могли между собой координировать и объединять усилия", - добавил он.
По словам Журавского, за все время существования индустриальных парков в России в них удалось привлечь 725 млрд руб. инвестиций. При этом в 2016 году было привлечено 175 млрд руб. Всего в России введены или строятся 166 индустриальных парков и создано 125 601 рабочее место.
Бизнес-форум "Взгляд в будущее" проходит в Казани 21-22 сентября, в течение двух дней в нем должны принять участие около 4,4 тыс. человек. Предприниматели со всей России обсудят вопросы развития бизнеса в условиях новой экономики, а также вызовы, которые бросают нынешним моделям современные технологии. Организатором форума выступает Министерство экономики Татарстана.