Глава Росатома предложил Балтийскому заводу работать над серией мощнейших ледоколов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев предложил "Балтийскому заводу - Судостроение" в Петербурге работать над серией самых мощных ледоколов в мире мощность 120 МВт. Об этом он сообщил в пятницу во время торжественной церемонии спуска на воду первого в серии атомного ледокола "Сибирь" на Балтийском заводе в Петербурге.

"Конечно же, мы с удовлетворением отмечаем, что это серийный ледокол, и пойдет еще один - "Урал". Но хочется большего. Я очень хочу, чтобы мы ушли отсюда с мечтой... - (о спуске на воду) ледокола нового типа, нового уровня - ледокола "Лидер", в два раза превосходящего по мощности этот. Давайте работать вместе над серийной линейкой и развивать компетенции и замахиваться на большее", - сказал Лихачев.

Новый ледокол мощностью 120 МВт пока обсуждается только как проект, возможный к реализации. "Лидер" должен стать единственным ледоколом в мире для круглогодичной проводки судов по Северному морскому пути при толщине льда свыше четырех метров. Сообщалось, что стоимость судна может составить 70 млрд рублей.

Ранее глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщал, что технический проект атомного ледокола "Лидер" будет готов до конца этого года. По его словам, разработка документации для "Лидера" потребует 1,5 года, строительство судна займет еще 2,5 года.

В настоящее время самым мощным в мире ледоколом является ЛК-60 (60 МВт). Судно строит Балтийский завод, входящий в ОСК.

О заводе

Балтийский завод строит три атомных ледокола этого проекта: "Арктика", "Сибирь" и "Урал". Технический проект атомоходов разработан ЦКБ "Айсберг". Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 предназначены для самостоятельной проводки судов в Арктике, ледокольной проводки судов на мелководных участках Енисея и Обской губы, оказания помощи судам и спасательных работ в ледовых условиях и на чистой воде.

Атомоходы проекта 22220 будут оснащены двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки РИТМ-200 мощностью 175 МВт. Они станут самыми большими и самыми мощными атомными ледоколами в мире.