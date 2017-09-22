Аксенов не исключает, что высокие цены на бензин в Крыму стали результатом сговора АЗС

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов не исключает сговора владельцев АЗС в Крыму по завышению цен на топливо в регионе, сообщил он в пятницу журналистам.
"Главный вопрос - ценовая политика. Федеральная антимонопольная служба должна завершить до понедельника проверку. <…>На мой взгляд, определенный сговор есть, я выводы пока не делаю. Но, я считаю, что есть потенциал для снижения стоимости бензина", - сообщил Аксенов.
Ранее глава республики сообщал, что власти Крыма с начала сентября 2017 года начали проверки обоснованности повышенных цен на АЗС. В частности, Аксенов обратил внимание, что стоимость бензина марки АИ-95 в среднем составляет 43 рубля 30 копеек, АИ-98 - 47 рублей, тогда как в соседних субъектах Российской Федерации цены на топливо на 10% ниже.