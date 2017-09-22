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Завод по производству фармсубстанций станет новым резидентом ОЭЗ "Калуга"

Экономика и бизнес
22 сентября, 13:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

В предприятие планируют инвестировать 975 млн рублей

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Компания "Мир-Фарм Калуга" инвестирует около 1 млрд рублей в создание производства фармацевтических субстанций на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Калуга". Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе правительства Калужской области по итогам заседания экспертного совета по рассмотрению заявок от резидентов ОЭЗ.

"Российская компания ООО "Мир-Фарм Калуга" представила проект по строительству на площадке ОЭЗ в Боровском районе производства фармсубстанций. Мощность предприятия составит до 41 тонны продукции в год. Объем инвестиций планируется в размере 975 млн рублей, число рабочих мест - 130", - уточнили в пресс-службе.

Учредителем предприятия является Обнинская химико-фармацевтическая компания, специализирующаяся на производстве фармацевтических субстанций, а также готовых препаратов для лечения неврологических, кардиологических, гинекологических заболеваний, применяемых также в трансплантологии, хирургии и анестезиологии. Ряд лекарств входит в список жизненно необходимых и важнейших в России.

Члены экспертного совета одобрили проект. При этом, как подчеркнул генеральный директор управляющей компании ОЭЗ "Калуга" Евгений Веселков, "в переговорном портфеле еще пять компаний фармацевтической индустрии".

ОЭЗ "Калуга" размещена на двух площадках - в Людиновском и Боровском районах Калужской области (общая площадь - 1042 га). К настоящему времени в ОЭЗ 13 резидентов. Из них действующий - ООО "Агро-Инвест" на Людиновской площадке (тепличные комплексы для круглогодичного выращивания овощей с применением современных высокоэффективных технологий). В стадии активной реализации проекты ООО "Кроношпан Калуга" (Австрия), ООО "Алхимет", ООО "Сан Марко Руссия" (Италия) и другие.

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