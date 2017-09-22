Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Татарстан может в два раза увеличить участие в капитале регионального лизингового центра

Экономика и бизнес
22 сентября, 13:06 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 22, сентября. /ТАСС

Корпорация МСП реализует программу льготного лизинга в соответствии с приоритетным проектом

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЗАНЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Власти Татарстана могут увеличить свое участие в капитале регионального лизингового центра в тех же соотношениях с корпорацией МСП, которые имеются на данный момент, сообщил журналистам президент республики Рустам Минниханов в ходе бизнес-форума "Взгляд в будущее", который проходит в Казани.

Уставной капитал регионального лизингового центра Татарстана сформирован за счет взноса корпорации МСП в размере 1,5 млрд рублей и Республики Татарстан в размере 500 млн рублей. Таким образом, власти республики могут увеличить свое участие в капитале в два раза.

"Готовы ли мы также участвовать в капитале? Мы готовы и еще одну [лизинговую компанию] создать, но лучше всего мы вернемся и будем докапитализировать в тех же соотношениях, которые сегодня есть", - сказал Минниханов, отвечая на вопрос ТАСС.

О центре

Региональный лизинговый центр Татарстана начал свою работу в пятницу. Ранее, в июне 2017 года республика Татарстан была признана победителем проводимого корпорацией МСП конкурсного отбора среди регионов РФ на право учреждения лизинговой компании в рамках реализации программы льготного лизинга оборудования для малых и средних отечественных компаний. В 2107 году центр планирует оказать поддержку десяти предприятиям на общую сумму 284 млн рублей.

Максимальная конечная ставка по лизингу оборудования импортного производства составляет 8% годовых, а российского производства - 6% годовых. В 2018 году планируется выдать местным малым и средним компаниям финансовые средства на оборудование в размере не менее 1,7 млрд рублей.

Корпорация МСП реализует программу льготного лизинга в соответствии с приоритетным проектом под названием "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", утвержденного президиумом совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, и предусматривает создание сети из четырех региональных лизинговых компаний (две компании в 2017 году, две компании в 2018 году).

О форуме

Бизнес-форум "Взгляд в будущее" проходит в Казани 21-22 сентября. Организатором форума выступает министерство экономики Республики Татарстан. Порядка 4,4 тыс. участников планируют принять участие в работе форума за два дня. Предприниматели со всей России обсудят вопросы развития бизнеса в условиях новой экономики.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Татарстан
Страны
Россия
Персоны
Минниханов, Рустам Нургалиевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
6
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Президент России Владимир Путин и генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож на презентации первого прототипа беспилотного автомобиля, разработку которого ведет "Яндекс. Такси"
13
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ростех готов дать техническую консультацию создателям памятника Калашникову
2
Песков: Кремль никогда не занимается размещением политической рекламы в Facebook
3
РВИО: плита с ошибкой в подножии памятника Калашникову будет демонтирована
4
Песков: речи о размещении миссии ООН на российско-украинской границе не идет
5
Генпрокурор Украины увидел в Донбассе "имитацию" вместо оборонительных сооружений
6
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
7
Порошенко заявил, что Трамп поддерживает поставки Киеву оборонительных вооружений
Темы дня
Новости партнеров
Реклама