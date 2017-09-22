Татарстан может в два раза увеличить участие в капитале регионального лизингового центра

КАЗАНЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Власти Татарстана могут увеличить свое участие в капитале регионального лизингового центра в тех же соотношениях с корпорацией МСП, которые имеются на данный момент, сообщил журналистам президент республики Рустам Минниханов в ходе бизнес-форума "Взгляд в будущее", который проходит в Казани.

Уставной капитал регионального лизингового центра Татарстана сформирован за счет взноса корпорации МСП в размере 1,5 млрд рублей и Республики Татарстан в размере 500 млн рублей. Таким образом, власти республики могут увеличить свое участие в капитале в два раза.

"Готовы ли мы также участвовать в капитале? Мы готовы и еще одну [лизинговую компанию] создать, но лучше всего мы вернемся и будем докапитализировать в тех же соотношениях, которые сегодня есть", - сказал Минниханов, отвечая на вопрос ТАСС.

О центре

Региональный лизинговый центр Татарстана начал свою работу в пятницу. Ранее, в июне 2017 года республика Татарстан была признана победителем проводимого корпорацией МСП конкурсного отбора среди регионов РФ на право учреждения лизинговой компании в рамках реализации программы льготного лизинга оборудования для малых и средних отечественных компаний. В 2107 году центр планирует оказать поддержку десяти предприятиям на общую сумму 284 млн рублей.

Максимальная конечная ставка по лизингу оборудования импортного производства составляет 8% годовых, а российского производства - 6% годовых. В 2018 году планируется выдать местным малым и средним компаниям финансовые средства на оборудование в размере не менее 1,7 млрд рублей.

Корпорация МСП реализует программу льготного лизинга в соответствии с приоритетным проектом под названием "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", утвержденного президиумом совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, и предусматривает создание сети из четырех региональных лизинговых компаний (две компании в 2017 году, две компании в 2018 году).

О форуме

Бизнес-форум "Взгляд в будущее" проходит в Казани 21-22 сентября. Организатором форума выступает министерство экономики Республики Татарстан. Порядка 4,4 тыс. участников планируют принять участие в работе форума за два дня. Предприниматели со всей России обсудят вопросы развития бизнеса в условиях новой экономики.