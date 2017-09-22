Севастопольский морской завод в ноябре заложит первый за 12 лет плавучий кран

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Севастопольский морской завод заложит первый за 12 лет плавучий кран в ноябре 2017 года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба завода.

"Филиал "Севастопольский морской завод" центра судоремонта "Звездочка" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) перешел к активной фазе подготовки производства к закладке первого за 12 лет плавучего крана грузоподъемностью 400 тонн для российского заказчика. Порезку металла для формирования закладочной секции плавучего крана на севастопольской верфи планируется начать в октябре этого года, торжественная церемония закладки знакового для завода заказа состоится в ноябре", - сказано в сообщении.

В советское время Севморзавод был признанным лидером в области плавкраностроения. Всего с 50-х годов прошлого века на заводе было построено более 70 плавкранов грузоподъемностью от 50 до 1,6 тыс. тонн. Последний плавкран здесь был построен в 2005 год.

В настоящее время на Севморзаводе за счет средств Объединенной судостроительной корпорации и федерального бюджета проводится масштабная модернизация, целью которой является восстановление утраченных в постсоветский период компетенций в судостроении и судоремонте, а также плавкраностроении. Общая сумма вложений до 2020 года составит более 7 млрд рублей.