Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Севастопольский морской завод в ноябре заложит первый за 12 лет плавучий кран

Экономика и бизнес
22 сентября, 13:18 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 22, сентября. /ТАСС

Грузоподъемность крана составит 400 тонн

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Севастопольский морской завод заложит первый за 12 лет плавучий кран в ноябре 2017 года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба завода.

"Филиал "Севастопольский морской завод" центра судоремонта "Звездочка" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) перешел к активной фазе подготовки производства к закладке первого за 12 лет плавучего крана грузоподъемностью 400 тонн для российского заказчика. Порезку металла для формирования закладочной секции плавучего крана на севастопольской верфи планируется начать в октябре этого года, торжественная церемония закладки знакового для завода заказа состоится в ноябре", - сказано в сообщении.

В советское время Севморзавод был признанным лидером в области плавкраностроения. Всего с 50-х годов прошлого века на заводе было построено более 70 плавкранов грузоподъемностью от 50 до 1,6 тыс. тонн. Последний плавкран здесь был построен в 2005 год.

В настоящее время на Севморзаводе за счет средств Объединенной судостроительной корпорации и федерального бюджета проводится масштабная модернизация, целью которой является восстановление утраченных в постсоветский период компетенций в судостроении и судоремонте, а также плавкраностроении. Общая сумма вложений до 2020 года составит более 7 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
6
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Президент России Владимир Путин и генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож на презентации первого прототипа беспилотного автомобиля, разработку которого ведет "Яндекс. Такси"
13
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РВИО: плита с ошибкой в подножии памятника Калашникову будет демонтирована
2
Подлодка "Великий Новгород" ракетами "Калибр" уничтожила базы подготовки боевиков в Сирии
3
Сбербанк намерен уйти из некоторых стран Европы из-за санкций
4
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
5
Генпрокурор Украины увидел в Донбассе "имитацию" вместо оборонительных сооружений
6
Песков: Кремль никогда не занимался размещением политической рекламы в Facebook
7
Ростех готов дать техническую консультацию создателям памятника Калашникову
Темы дня
Новости партнеров
Реклама