Швартовые испытания атомного ледокола "Арктика" начнутся в начале 2018 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Швартовые испытания головного атомного ледокола "Арктика" начнутся в начале 2018 года. Об этом сообщил в пятницу президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Инфографика Ледокол "Сибирь" Атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду на "Балтийском заводе - Судостроение" в Санкт-Петербурге. О том, что из себя представляют самые мощные на данный момент ледоколы серии 22220 - в инфографике ТАСС.

"[Швартовые испытания "Арктики"] начнем в начале будущего года. "Сибири" (ледокола, спущенного на воду в пятницу - прим. ТАСС), соответственно, с годовой задержкой", - сказал он.

Первый серийный атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220 был заложен в мае 2015 года, срок сдачи - 2020 год.

По контракту с ФГУП "Росатомфлот" Балтийский завод строит три атомных ледокола этого проекта: головную "Арктику" и два серийных судна - "Сибирь" и "Урал". Технический проект атомоходов разработан ЦКБ "Айсберг". Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 предназначены для самостоятельной проводки судов в Арктике, ледокольной проводки судов на мелководных участках Енисея и Обской губы, оказания помощи судам и спасательных работ в ледовых условиях и на чистой воде.

Ранее Росатом сообщал, что ОСК просила перенести сроки ввода головного ледокола "Арктика" с 2017 года на более поздний срок. В Росатоме заявили, что задержка с вводом в эксплуатацию "Арктики" не приведет к проблемам с доставкой грузов по Северному морскому пути. В Кремле также не считают перенос сроков ввода ледокола "Арктика" критическими.