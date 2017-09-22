Власти Вологодской области дали двум инвестпроектам статус приоритетных

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Два крупных промышленных проекта с суммарным финансированием в 1,4 млрд рублей получили статус приоритетных и соответствующие меры поддержки от правительства Вологодской области. Речь идет о строительстве деревоперерабатывающего завода, а также цеха по производству решетчатого настила, используемого в том числе в нефтегазовой промышленности, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора области по итогам решений, принятых на инвестиционном совете при главе региона.

"Представленные проекты предполагают совокупный объем финансирования более 1,4 млрд рублей и создание порядка 150 рабочих мест. Их реализация будет способствовать развитию муниципалитетов, в том числе моногорода Череповца и Белозерского района, решению вопросов занятости и трудоустройства населения, а также позволит получить дополнительные налоговые отчисления в бюджеты всех уровней", - процитировала губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова его пресс-служба.

Компания "Белозерсклес" планирует построить в деревне Варегонец Белозерского района завод, который будет перерабатывать более 200 тыс. кубометров древесины и выпускать 100 тыс. кубометров пиломатериалов в год. Продукцию планируется отправлять на экспорт.

Компания "Техносталь" из Ивановской области планирует построить цех по производству различных вариантов решетчатого настила, востребованного в нефтегазовой промышленности, а также в современных складских комплексах. Это новый резидент индустриального парка "Череповец" и создаваемой в Череповце территории опережающего социально- экономического развития (ТОР). Речь идет об импортозамещении, поскольку сейчас 80% решетчатого настила поставляется в Россию из-за рубежа.

По данным пресс-службы, с начала деятельности инвестиционного совета было одобрено 23 инвестпроекта в различных отраслях - металлургии, химической, пищевой и стекольной промышленности, лесном комплексе и энергетике.