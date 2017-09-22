Почти 20 улиц были отремонтированы в Ростове на средства системы "Платон"

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сентября. /ТАСС/. Ростов получил от системы "Платон" 400 млн рублей, что позволило отремонтировать 19 улиц города, сообщил журналистам в пятницу министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.
"Ростов получил 400 млн рублей от системы "Платон", из этих средств были отремонтированы 19 улиц, в том числе улица Красноармейская, Большая Садовая, проспект Шолохова и другие", - сказал он.
По его словам, общая протяженность отремонтированных дорог - 56 км. Также регион получил 293 млн рублей как компенсацию по вычету по транспортному налогу в 2016 году.
Генеральный директор оператора системы "Платон" Антон Замков отметил, что Ростовская область находится в первой десятке регионов по наибольшему количеству зарегистрированных пользователей в системе "Платон".
"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 т, введена на территории России с 15 ноября 2015 г.