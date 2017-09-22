Эксперты считают, что государство и рынок не готовы к легализации криптоактивов

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Государство и рынок РФ не готовы к легализации криптоактивов (криптовалют и выпускаемых в рамках ICO токенов), считают депутат Госдумы Анатолий и Аксаков и эксперт Госдумы, руководитель межведомственной группы по оценкам рисков оборота криптовалюты Госдумы Элина Сидоренко. Такое мнение они высказали на конференции «Крипторубль и современные технологии: блокчейн новых возможностей».

Глава комитета по финрынку Госдумы Анатолий Аксаков предложил говорить о легализации не криптовалют, а криптоактивов, включающих как сами криптовалюты, так и выпускаемые в рамках привлечения цифрового финансирования (ICO) их аналоги (токены). При этом отсутствие единой терминологии, по мнению депутата, уже сам по себе показатель (неготовности к внедрению — прим. ред.).

«Сейчас [государство и рынок], конечно, не готовы. В то же время фактически все госинституты активно занимаются изучением этой системы. Минкомсвязь, ЦБ, Внешэкономбанк, энергетики — я знаю, что „Роснефть“ этим занимается. Позиции сформировавшейся нет, но изучение идет, и я уверен, что количество перейдет в качество в скором времени», — сказал он.

Депутат напомнил, что в сентябре в рамках комитета стартовала рабочая группа, участники которой намерены этой осенью разработать и внести в Госдуму проекты документов, регулирующие оборот криптоактивов в России.

Отсутствие единства позиций регуляторов является тем вопросом, который необходимо решать в первую очередь, считает Элина Сидоренко. «Минфин убеждает в том, что это должна быть кластерная закрытая среда, ЦБ видит в этом денежный суррогат, Госдума совершенно правильно пытается сформировать некую гибкую политику. У нас нет единого понимания, консенсуса, который всегда нужен в децентрализованной среде. Когда мы к этому консенсусу придем, можно будет говорить о законе», — сказала она.

Законодательство и риски

Озвученные Аксаковым сроки разработки проектов законодательных актов вызвали критику Сидоренко, которая считает, что только на обсуждение концепции регулирования криптоактивов понадобится два-три месяца. Она отметила, что большая волатильность криптовалют, закрытие криптобирж в Китае, а также формирующийся в России неверный взгляд на токены как на ценные бумаги убеждают в том, что остается еще много рисков, которые еще предстоит оценить.

«Сейчас мы не готовы эти риски минимизировать. Мы можем просто своей регуляторикой загнать новую экономику туда, откуда мы репутационно уже не выйдем. Наша задача остаться на плаву и быть передовой страной в этом направлении. Я думаю, если принять закон осенью этого года, это губительно отразится на развитии системы. Надо подумать», — сказала она.

По мнению исполнительного директора ассоциации «ФинТех» Бориса Кима, капитализация криптовалют на сегодняшний день позволяет не торопиться с их легализацией, а понаблюдать, как они работают на практике, и уже исходя из этого, создавать законодательство.

«Стоимость всех криптовалют — это порядка $130 млрд — при общем мировом объеме денежной массы порядка $80 трлн. То есть, объемы несравнимы. Нужно ли регулировать на данном этапе?», — сказал он.

Президент Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» Роман Горюнов считает, что разработка регулирования криптоактивов должна строиться на основе практики их применения и предложил использовать для этого «регуляторную песочницу» Банка России. «Мы разделяем опасения регулятора и находимся в дискуссии относительно того как их снять. Имеющиеся проблемы нужно снимать постепенно», — отметил он.

Главными задачами участников «песочницы», по мнению Горюнова, должна быть выработка юридического инструмента легализации средств, привлеченных российскими компаниями в рамках ICO, а также способов предотвращения вывода капитала. «Без реального понимания практики, как все это работает, [легализация криптоактивов] может вызвать негатив», — сказал он, приведя в пример озвученное в мае зампредом [сейчас — первый заместитель председателя] ЦБ Ольгой Скоробогатовой идею регулировать криптовалюты как цифровые активы. «Просто назвав это цифровым товаром, мы получим НДС, и никто ничего в российской юрисдикции делать не будет», — указал Горюнов.