Сбербанк намерен уйти из некоторых стран Европы из-за санкций

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Сбербанк намерен уйти с рынка некоторых стран Европы из-за введенных против него санкций. Об этом в пятницу в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
"Мы сейчас оптимизируем нашу деятельность в Европе, из ряда стран будем выходить, будем оптимизировать наш центральный офис в Европе. Под санкциями работать в Европе чрезвычайно тяжело", - сказал он.
"Хоть мы и небольшой банк в Европе, нас отнесли к системно значимым банкам - под прямой контроль и надзор Европейского центрального банка",- пояснил глав Сбербанка.
Как отметил Греф, "маленькому банку" в текущих условиях непросто нести все издержки, связанные с надзором ЕЦБ.
В последние годы Сбербанк существенно расширил свое международное присутствие. Помимо стран СНГ (Казахстан, Украина и Белоруссия), он представлен в девяти странах Центральной и Восточной Европы (Sberbank Europe AG, бывший Volksbank International) и в Турции (DenizBank).