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Сбербанк намерен уйти из некоторых стран Европы из-за санкций

Экономика и бизнес
22 сентября, 14:07 дата обновления: 22 сентября, 14:35 UTC+3

Глава банка Герман Греф отметил, что работать под санкциями "чрезвычайно тяжело"

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Глава Сбербанка Герман Греф

Глава Сбербанка Герман Греф

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Сбербанк намерен уйти с рынка некоторых стран Европы из-за введенных против него санкций. Об этом в пятницу в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

"Мы сейчас оптимизируем нашу деятельность в Европе, из ряда стран будем выходить, будем оптимизировать наш центральный офис в Европе. Под санкциями работать в Европе чрезвычайно тяжело", - сказал он.

"Хоть мы и небольшой банк в Европе, нас отнесли к системно значимым банкам - под прямой контроль и надзор Европейского центрального банка",- пояснил глав Сбербанка.

Как отметил Греф, "маленькому банку" в текущих условиях непросто нести все издержки, связанные с надзором ЕЦБ.

В последние годы Сбербанк существенно расширил свое международное присутствие. Помимо стран СНГ (Казахстан, Украина и Белоруссия), он представлен в девяти странах Центральной и Восточной Европы (Sberbank Europe AG, бывший Volksbank International) и в Турции (DenizBank).

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Персоны
Греф, Герман Оскарович
Темы
Санкции в отношении России
Страны
Россия
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