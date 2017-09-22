Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Часть компаний общественного питания готовы снизить цены в московских аэропортах

Экономика и бизнес
22 сентября, 14:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

В июне ФАС возбудила дела из-за высоких цен в точках общепита в аэропортах Домодедово и Жуковский

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Несколько компаний общественного питания, работающих на территории московских аэропортов, готовы снизить цены на свою продукцию на фоне начатого федеральной антимонопольной службой расследования. Об этом журналистам в пятницу сообщил заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Московской области Дмитрий Стрельников.

"Ряд компаний, не буду их называть, уже выразили готовность изменить цены в пользу потребителей", - сказал он.

Глава ФАС Игорь Артемьев, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации 18 января 2017 года, сообщил, что служба проверит ценообразование в кафе российских аэропортов. После этого в конце июня по итогам проверки Домодедово и Жуковского ведомство сообщило о возбуждении дел в отношении ООО "Бургер Рус" (сеть ресторанов быстрого питания "Бургер Кинг"), ООО "Галерея-АЛЕКС" (сеть кофеен "Шоколадница") и ООО "Мастер Франчайзинг Групп" (сеть кафе "МУ-МУ") из-за высоких цен в заведениях на территории авиаузлов.

Помимо этого ФАС летом провела переговоры с администрациями аэропортов о снижении арендной платы для собственников кафе и ресторанов, а также самими хозяевами заведений о снижении цен на услуги и товары, сообщил журналистам Артемьев 8 июля в Казани. Ведомство озвучивало мнение, что высокая стоимость общественного питания на территории аэровокзалов может быть спровоцирована значительной арендной ставкой на помещения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
6
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Президент России Владимир Путин и генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож на презентации первого прототипа беспилотного автомобиля, разработку которого ведет "Яндекс. Такси"
13
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РВИО: плита с ошибкой в подножии памятника Калашникову будет демонтирована
2
Подлодка "Великий Новгород" ракетами "Калибр" уничтожила базы подготовки боевиков в Сирии
3
Песков: Кремль никогда не занимался размещением политической рекламы в Facebook
4
Сбербанк намерен уйти из некоторых стран Европы из-за санкций
5
Генпрокурор Украины увидел в Донбассе "имитацию" вместо оборонительных сооружений
6
Ростех готов дать техническую консультацию создателям памятника Калашникову
7
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Темы дня
Новости партнеров
Реклама