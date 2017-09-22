Часть компаний общественного питания готовы снизить цены в московских аэропортах

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Несколько компаний общественного питания, работающих на территории московских аэропортов, готовы снизить цены на свою продукцию на фоне начатого федеральной антимонопольной службой расследования. Об этом журналистам в пятницу сообщил заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Московской области Дмитрий Стрельников.

"Ряд компаний, не буду их называть, уже выразили готовность изменить цены в пользу потребителей", - сказал он.

Глава ФАС Игорь Артемьев, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации 18 января 2017 года, сообщил, что служба проверит ценообразование в кафе российских аэропортов. После этого в конце июня по итогам проверки Домодедово и Жуковского ведомство сообщило о возбуждении дел в отношении ООО "Бургер Рус" (сеть ресторанов быстрого питания "Бургер Кинг"), ООО "Галерея-АЛЕКС" (сеть кофеен "Шоколадница") и ООО "Мастер Франчайзинг Групп" (сеть кафе "МУ-МУ") из-за высоких цен в заведениях на территории авиаузлов.

Помимо этого ФАС летом провела переговоры с администрациями аэропортов о снижении арендной платы для собственников кафе и ресторанов, а также самими хозяевами заведений о снижении цен на услуги и товары, сообщил журналистам Артемьев 8 июля в Казани. Ведомство озвучивало мнение, что высокая стоимость общественного питания на территории аэровокзалов может быть спровоцирована значительной арендной ставкой на помещения.