Строительство калининградского "Приморского кольца" могут возобновить в 2018 году

КАЛИНИНГРАД, 22 сентября. /ТАСС/. Строительство новой очереди "Приморского кольца" - скоростной автотрассы, соединяющей Калининград с приморскими городами, - планируется начать уже в 2018 году, а не в 2019-м, как намечалось ранее. Об этом сообщил журналистам в пятницу избранный губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

В среду на встрече президента Владимира Путина с избранными главами субъектов РФ Алиханов сообщил, что работы по завершению строительства "Приморского кольца" начнутся в 2019 году. На вопрос президента, "почему с 2019-го, не раньше", Алиханов ответил: "Если успеем раньше (откорректировать проектно-сметную документацию), то начнем раньше".

"Владимир Владимирович (Путин) просил не затягивать историю с "Приморским кольцом". Мы сегодня обсудили с коллегами (на оперативном совещании правительства области - прим. ТАСС) и будем объявлять в скором времени торги на проектирование, на актуализацию проектно-сметной документации, которая у нас есть. Думаю, быстро все сделаем и передадим в первой половине следующего года Минтрансу РФ, чтобы они начинали строительство", - рассказал Алиханов.

Избранный глава области уточнил, что речь идет о строительстве новой очереди "Приморского кольца" до города-порта Балтийск. Он отметил также, что власти региона, корректируя сроки начала работ по продолжению строительства "Приморского кольца", исходят из того, что "коллеги из Минтранса тоже будут оперативно осуществлять все процедуры" и, после того как проектно-сметная документация будет актуализирована, "приступят к строительству".

Завершение строительства "Приморского кольца" также обсуждалось на совещании, посвященном перспективам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада РФ, которое Путин провел в Калининграде 16 августа этого года. Тогда президент обратил внимание на необходимость завершения строительства этой дороги. По данным, которые тогда озвучил Алиханов, стоимость строительства участка трассы до приморского поселка Янтарный составит порядка 18 млрд рублей. С учетом строительства участка до города Балтийска стоимость завершения строительства может достичь порядка 50 млрд рублей.

"Приморское кольцо" призвано связать скоростной дорогой федерального значения Калининград, балтийские курорты Светлогорск, Пионерский, Зеленоградск, международный аэропорт Храброво и города Балтийск и Светлый. Строительство первого участка Приморского кольца - автотрассы "Калининград - Зеленоградск" с подъездом к аэропорту Храброво - началось в 2008 году и завершилось в 2009 году. Стоимость контракта - около 7 млрд рублей. В 2011 году был открыт еще один участок кольца протяженностью 26 км от Зеленоградска до курортного Светлогорска с подъездом к городу Пионерский на побережье Балтики.