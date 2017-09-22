Бюджет Кабардино-Балкарии исполнен с дефицитом в 2,8 млрд рублей за полгода

НАЛЬЧИК, 22 сентября. /ТАСС/. Дефицит бюджета Кабардино-Балкарии (КБР) достиг 2,8 млрд рублей за полгода. Об этом в пятницу сообщила и. о. министра финансов субъекта Елена Лисун.

"Доходы республиканского бюджета за первое полугодие 2017 года исполнены в объеме более 10,5 млрд рублей [38,7% от годовых плановых назначений]. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года снижение доходов составило 2,5 млрд рублей. Налоговые и не налоговые доходы республиканского бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились более чем на 1,9 млрд рублей, составив 3,9 млрд рублей [67,4% от уровня прошлого года]. Фактическое исполнение республиканского бюджета сложилось с дефицитом в объеме 2,8 млрд рублей", - сообщила Лисун на заседании заксобрания субъекта.

По ее данным, налоговые доходы составили 4,8 млрд при плане 12,2 млрд (снижение составило более 1,5 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). "Это обусловлено недопоступлением доходов в части акцизов на алкогольную продукцию", - уточнила чиновник. Депутаты выразили обеспокоенность ростом дефицита бюджета и усомнились в том, что в 2018 году будет возможно увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ).

"На 2017 год были зарезервированы средства на увеличение МРОТ. Мы рассчитываем во сколько будет это обходится в следующем году. Действительно средства значительные и они будут заложены в бюджет. Начиная с 2016 года мы день в день выплачиваем зарплату и все социальные выплаты. Принятые обязательства нужно выполнять поэтому мы вынуждены привлекать заемные средства", - отметила Лисун.

Она заверила, что ситуацию можно переломить. "Вы знаете, что основные наши доходы выпадают по налогам на акцизы. В настоящее время республиканские власти ведут переговоры с федеральным центром о замещении этих средств", - добавила спикер.

В начале года глава КБР Юрий Коков сообщал, что бюджет республики ежегодно теряет на сборе налогов на подакцизную продукцию, отрасль практически стоит. По итогам 2016 года бюджет КБР недобрал 3,2 млрд рублей. Предприятия, производящие алкогольную продукцию, в феврале 2016 года были закрыты. Между тем почти половину доходной части бюджета КБР в предыдущие годы составляли акцизные сборы.