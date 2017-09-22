Путин: ледокол "Сибирь" значительно укрепит потенциал российского атомного флота

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам торжественного мероприятия, посвященного спуску на воду атомного ледокола "Сибирь". Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Убежден, что этот мощный, оснащенный самыми современными технологиями ледокол значительно укрепит потенциал отечественного атомного флота, будет способствовать решению важных многоплановых задач, стоящих сегодня перед экономикой страны, упрочению позиций России как великой морской державы", - говорится в сообщении.

Инфографика Ледокол "Сибирь" Атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду на "Балтийском заводе - Судостроение" в Санкт-Петербурге. О том, что из себя представляют самые мощные на данный момент ледоколы серии 22220 - в инфографике ТАСС.

Первый в серии атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь", который предназначен для проводки грузов по Северному морскому пути, был спущен на воду на "Балтийском заводе - Судостроение" в Санкт-Петербурге 22 сентября.

Президент отметил, что успешная реализация этого проекта стала большим событием в жизни коллектива "Балтийского завода - Судостроение".

Балтийский завод строит три атомных ледокола: "Арктика", "Сибирь" и "Урал". Технический проект атомоходов разработан ЦКБ "Айсберг". Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 предназначены для самостоятельной проводки судов в Арктике, ледокольной проводки судов на мелководных участках Енисея и Обской губы, оказания помощи судам и спасательных работ в ледовых условиях и на чистой воде.

Атомоходы проекта 22220 будут оснащены двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки РИТМ-200 мощностью 175 МВт. Они станут самыми большими и самыми мощными атомными ледоколами в мире.