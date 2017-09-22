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Сбербанк подписал соглашение о продаже украинской "дочки" VS Bank

Экономика и бизнес
22 сентября, 15:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что "также удастся продать и Сбербанк Украины"

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Сбербанк подписал соглашение о продаже украинского дочернего банка VS Bank, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала "Россия 24".

"У нас на Украине два банка - один совсем небольшой, второй крупный. Сейчас мы подписали соглашение и вроде бы как получаем разрешение на продажу нашего VS Bank. Будем надеяться, что нам также удастся продать и Сбербанк Украины". - сказал он.

Ранее стало известно, что украинский бизнесмен Сергей Тигипко, владелец финансово-промышленной группы ТАС, намерен купить структуру Сбербанка на Украине - VS Bank.

В марте этого года президент Украины Петр Порошенко ввел санкции в отношении пяти украинских банков с российским капиталом - Сбербанка Украины, ВТБ, Проминвестбанка (принадлежит Внешэкономбанку), VS Bank (принадлежит Сбербанку через европейскую "дочку" Sberbank Europe) и БМ Банка (принадлежит ВТБ). После этого российские банки заявили о планах продать свои активы на Украине.

Так, Сбербанк уже несколько месяцев ищет покупателя на свою украинскую "дочку". В июле Национальный банк Украины отказался согласовывать покупку украинского Сбербанка консорциумом Саида Гуцериева (сын основного владельца "Русснефти" и группы "Сафмар" Михаила Гуцериева) и Григория Гусельникова. Другой покупатель - белорусский бизнесмен и основатель инвестиционной компании VP Capital Виктор Прокопеня - в начале августа решил отозвать из Нацбанка Украины заявку на покупку украинского Сбербанка. По информации источника ТАСС, близкого к сделке, причина отзыва заявки в том, что Нацбанк Украины выдвигает нерелевантные требования к покупателю.

На Украине работают еще три банка с российским капиталом, не попавшие под санкции: Альфа-банк, Укрсоцбанк (принадлежит "Альфа-групп") и банк "Форвард" (принадлежит группе "Русский стандарт").

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Темы
Ситуация с российскими банками на Украине
Персоны
Греф, Герман Оскарович Порошенко, Петр Алексеевич Тигипко, Сергей Леонидович
Страны
Россия Украина Белоруссия
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