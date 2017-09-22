Казахстан и Россия отменили пограничный контроль для транзитных поездов

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Протокол, отменяющий пограничный контроль для пассажиров транзитных поездов между Казахстаном и Россией, вступил в силу 22 сентября по итогам процедуры обмена грамотами о ратификации документа между послом Казахстана в РФ Имангали Тасмагамбетовым и заместителем министра иностранных дел РФ Григорием Карасиным в МИД РФ. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба посольства Казахстана в России.

"Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительствами двух стран об особенностях правового регулирования деятельности предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта был подписан в Астане 4 октября 2016 года и впоследствии ратифицирован парламентами и главами двух стран", - говорится в сообщении.

Как информировали в посольстве, ожидается, что уже с 26 сентября будут запущены пассажирские поезда "Тулпар-Тальго" по маршруту Астана - Уральск и Алма-Ата - Уральск транзитом через российскую станцию Соль-Илецк.

"Как подчеркнул посол Казахстана Имангали Тасмагамбетов, нововведение позволит стимулировать развитие деловых и туристических связей, облегчит контакты между жителями приграничных областей Казахстана и России", - сообщили в посольстве.

В министерстве по инвестициям и развитию (МИР) Казахстана пояснили, что согласно протоколу пассажирские поезда казахстанского формирования будут освобождены от прохождения всех видов пограничного контроля при безостановочном следовании по территории России на приграничном участке Жайсан - Илецк - Чингирлау, что значительно сократит время в пути.