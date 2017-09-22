СП Siemens и "Силовых машин" подало еще один иск против "Технопромэкспорта"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие Siemens и компании "Силовые машины") подала 22 сентября в Арбитражный суд Москвы еще один иск к двум структурам госкорпорации "Ростех" - ОАО "Технопромэкспорт" и ООО "Технопромэкспорт", следует из картотеки суда.

Подробности в материалах суда не сообщаются.

Первый иск совместное предприятие подало 8 сентября, его рассмотрение начнется 20 октября. В этом иске СТГТ требует признать недействительным заключенный с "Технопромэкспортом" контракт, а также истребовать у структур Ростеха имущество из незаконного владения.

Ранее сам концерн Siemens подал иск к "Технопромэкспорту" из-за ситуации с поставками турбин для крымских ТЭС, первое заседание по делу назначено на 18 сентября.

Доля Siemens AG в СП "Сименс технологии газовых турбин" составляет 65%, у "Силовых машин" 35%. Сфера деятельности СП - производство и обслуживание газовых турбин мощностью более 60 МВт для России и СНГ, компания занимается разработкой, сборкой, продажей и сервисом газовых турбин, а также локализацией производства.

Турбины для крымских ТЭС

В настоящее время "Технопромэкспорт" строит две газовые ТЭС мощностью по 470 МВт в Севастополе и Симферополе. Ввод станций в эксплуатацию состоится 18 июня 2018 года.

В июле 2017 года разгорелся скандал вокруг поставок турбин на строящиеся ТЭС. На крымских станциях планировалось ставить турбины, сделанные по технологии Siemens, но в конце 2016 года германский концерн блокировал поставки из-за санкций Евросоюза.

Агентство Reuters в июле сообщило со ссылкой на источники, что Россия, несмотря на санкции, поставила в Крым турбины Siemens. Концерн позднее подтвердил, что все четыре газотурбинные установки для крымских тепловых электростанций оказались производства Siemens и были поставлены на полуостров в обход санкций ЕС. После этого Siemens подал иск против представителей "Технопромэкспорта".

Госкорпорация "Ростех" в свою очередь заявила, что "Технопромэкспорт" приобрел четыре комплекта газотурбинных установок "на вторичном рынке". Производитель оборудования при этом не уточнялся.